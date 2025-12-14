Celta de Vigo 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 2 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports
Celta de Vigo 2 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 14 diciembre 2025 18:12
Madrid, 14 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso por 2-0 frente al Athletic, con goles de Williot Swedberg al minuto 48 y Jones El-Abdellaoui al minuto 55, ambos en la segunda mitad del partido. El Athletic Bilbao tuvo una oportunidad de reducir la diferencia con un penalti en el minuto 65, pero Nico Williams no logró convertirlo, manteniendo el marcador a favor del equipo local. La posesión estuvo repartida casi equitativamente entre ambos equipos, con un ligero dominio del Athletic (51%), pero fue el Celta de Vigo quien aprovechó mejor sus oportunidades de gol. El partido fue dirigido por Alejandro Hernandez, con la asistencia de José Naranjo y Marcos Cerdan en las bandas y el apoyo del VAR por parte de Daniel Trujillo y Luis Mario Milla. El VAR jugó un papel crucial al cambiar la decisión inicial del árbitro y otorgar un penalti a favor del Athletic Bilbao, aunque finalmente no resultó en gol. El encuentro contó con la presencia de 20,505 espectadores y se destacó por la actuación decisiva de Jones El-Abdellaoui en el ataque del Celta de Vigo, marcando el segundo gol y sellando la victoria para su equipo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Sergio Carreira, min.61), Miguel Roman, Hugo Sotelo (Ilaix Moriba, min.61), Oscar Mingueza; Williot Swedberg (Borja Iglesias, min.76), Ferran Jutgla (Jones El-Abdellaoui, min.46), Iago Aspas (Hugo Alvarez, min.80).

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche (Adama Boiro, min.51); Oihan Sancet (Selton Sanchez, min.46), Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Inaki Williams, min.46), Nico Williams (Nico Serrano, min.77), Gorka Guruzeta (Urko Izeta, min.80).

--GOLES.
1-0, min.48: Williot Swedberg (Javi Rueda) .
2-0, min.55: Jones El-Abdellaoui.
Penalty fallado por Nico Williams del Athletic Bilbao en el minuto 65 .


--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Daniel Trujillo y Luis Mario Milla. Amonestó a Ferran Jutgla (min.44), Iago Aspas (min.78), Borja Iglesias (min.90+7), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Inaki Williams (min.66), Daniel Vivian (min.87), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.63: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Athletic Bilbao.

Min.65: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Athletic Bilbao.


--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,505 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Athletic de Bilbao
Goles 2 0
Remates Fuera 2 6
Remates 5 14
Corners 1 4
Faltas 10 13
Posesión 49% 51%
Tiros Bloqueados 1 6
Fueras de Juego 3 3
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Centros 5 21
Saques de Banda 20 20
Saques de Portería 9 3
Tratamientos 2 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 16 13
Paradas 2 0
Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 43 17
2 Champions Real Madrid 36 16
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 34 17
5 Europa League Espanyol 30 16
6 Conference League Betis 24 15
7 Permanencia Athletic Bilbao 23 17
8 Permanencia Celta 22 16
18 Descenso Girona 15 16
19 Descenso Real Oviedo 10 16
20 Descenso Levante 9 15



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
19/01/2025 LaLiga Celta 1-2 Athletic Bilbao
22/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Celta
15/05/2024 LaLiga Celta 2-1 Athletic Bilbao
10/11/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-3 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
20/12/2025 14:00 LaLiga Real Oviedo Celta
03/01/2026 14:00 LaLiga Celta Valencia
11/01/2026 19:00 LaLiga Sevilla Celta




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
22/12/2025 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Espanyol
03/01/2026 16:15 LaLiga Osasuna Athletic Bilbao
18/01/2026 19:00 LaLiga Mallorca Athletic Bilbao


