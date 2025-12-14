Celta de Vigo 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 2 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 14 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso por 2-0 frente al Athletic, con goles de Williot Swedberg al minuto 48 y Jones El-Abdellaoui al minuto 55, ambos en la segunda mitad del partido. El Athletic Bilbao tuvo una oportunidad de reducir la diferencia con un penalti en el minuto 65, pero Nico Williams no logró convertirlo, manteniendo el marcador a favor del equipo local. La posesión estuvo repartida casi equitativamente entre ambos equipos, con un ligero dominio del Athletic (51%), pero fue el Celta de Vigo quien aprovechó mejor sus oportunidades de gol.
El partido fue dirigido por Alejandro Hernandez, con la asistencia de José Naranjo y Marcos Cerdan en las bandas y el apoyo del VAR por parte de Daniel Trujillo y Luis Mario Milla. El VAR jugó un papel crucial al cambiar la decisión inicial del árbitro y otorgar un penalti a favor del Athletic Bilbao, aunque finalmente no resultó en gol. El encuentro contó con la presencia de 20,505 espectadores y se destacó por la actuación decisiva de Jones El-Abdellaoui en el ataque del Celta de Vigo, marcando el segundo gol y sellando la victoria para su equipo.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Sergio Carreira, min.61), Miguel Roman, Hugo Sotelo (Ilaix Moriba, min.61), Oscar Mingueza; Williot Swedberg (Borja Iglesias, min.76), Ferran Jutgla (Jones El-Abdellaoui, min.46), Iago Aspas (Hugo Alvarez, min.80).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche (Adama Boiro, min.51); Oihan Sancet (Selton Sanchez, min.46), Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer (Inaki Williams, min.46), Nico Williams (Nico Serrano, min.77), Gorka Guruzeta (Urko Izeta, min.80).
--GOLES.
1-0, min.48: Williot Swedberg (Javi Rueda) .
2-0, min.55: Jones El-Abdellaoui.
Penalty fallado por Nico Williams del Athletic Bilbao en el minuto 65 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Daniel Trujillo y Luis Mario Milla. Amonestó a Ferran Jutgla (min.44), Iago Aspas (min.78), Borja Iglesias (min.90+7), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Inaki Williams (min.66), Daniel Vivian (min.87), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.63: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Athletic Bilbao.
Min.65: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Athletic Bilbao.
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,505 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 6
|Remates
| 5
| 14
|Corners
| 1
| 4
|Faltas
| 10
| 13
|Posesión
| 49%
| 51%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 6
|Fueras de Juego
| 3
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Centros
| 5
| 21
|Saques de Banda
| 20
| 20
|Saques de Portería
| 9
| 3
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 13
|Paradas
| 2
| 0
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 43
| 17
|2
| Champions
| Real Madrid
| 36
| 16
|3
| Champions
| Villarreal
| 35
| 15
|4
| Champions
| Atlético
| 34
| 17
|5
| Europa League
| Espanyol
| 30
| 16
|6
| Conference League
| Betis
| 24
| 15
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 23
| 17
|8
| Permanencia
| Celta
| 22
| 16
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 16
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 10
| 16
|20
| Descenso
| Levante
| 9
| 15
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|19/01/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Athletic Bilbao
|22/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Celta
|15/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Athletic Bilbao
|10/11/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-3
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
|22/11/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Celta
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/12/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Celta
|03/01/2026 14:00
| LaLiga
| Celta
| Valencia
|11/01/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Celta
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/12/2025 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Espanyol
|03/01/2026 16:15
| LaLiga
| Osasuna
| Athletic Bilbao
|18/01/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Athletic Bilbao