Celta de Vigo 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Celta de Vigo y el Atlético de Madrid empataron este domingo en un encuentro disputado en Balaídos, donde los locales lograron neutralizar el temprano gol en propia meta de Carl Starfelt con un tanto de Iago Aspas en el minuto 68. El partido estuvo marcado por la expulsión de Clement Lenglet en el minuto 40, lo que condicionó la segunda parte del encuentro para los visitantes, que a pesar de jugar con un futbolista menos lograron mantener el empate.

Los gallegos dominaron el encuentro con un 59% de posesión y 19 remates por los 6 del Atlético, siendo Iago Aspas el jugador más participativo en ataque. La estadística refleja el claro dominio del Celta, que generó más ocasiones y mostró mayor intensidad, aunque no pudo conseguir la victoria ante un Atlético de Madrid que supo defenderse con un futbolista menos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Damian Rodriguez, Fran Beltran (Hugo Alvarez, min.55), Sergio Carreira (Ilaix Moriba, min.84); Ferran Jutgla (Iago Aspas, min.63), Borja Iglesias (Pablo Duran, min.84), Williot Swedberg (Bryan Zaragoza, min.63).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.82), Pablo Barrios, Koke (Conor Gallagher, min.77), Nico Gonzalez; Antoine Griezmann (Javi Galan, min.46), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.82).



--GOLES.

0-1, min.6: Carl Starfelt (pp).

1-1, min.68: Iago Aspas.

Gol en propia puerta Carl Starfelt en el minuto 6 .





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jesus Gil. Amonestó a Borja Iglesias (min.65), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Clement Lenglet (min.25), Alejandro Baena (min.78), y, además expulso por doble amarilla a Clement Lenglet (min.40), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Abanca Balaidos (20,877 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Atlético de Madrid Goles 1 1 Remates Fuera 11 3 Remates 19 6 Pases Totales 333 325 Corners 5 3 Faltas 9 9 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 0 Ataques 149 88 Ataques Peligrosos 91 30 Centros 10 5 Saques de Banda 8 8 Saques de Portería 3 13 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 10 Paradas 1 4 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 8 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Betis 15 8 5 Europa League Atlético 13 8 6 Conference League Sevilla 13 8 16 Permanencia Celta 6 8 18 Descenso Girona 6 8 19 Descenso Real Sociedad 5 8 20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético 15/02/2025 LaLiga Atlético 1-1 Celta 26/09/2024 LaLiga Celta 0-1 Atlético 12/05/2024 LaLiga Atlético 1-0 Celta 21/10/2023 LaLiga Celta 0-3 Atlético









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 14/09/2025 LaLiga Celta 1-1 Girona 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal 27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt 27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético 17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/10/2025 16:15 LaLiga Celta Real Sociedad 26/10/2025 18:30 LaLiga Osasuna Celta 02/11/2025 14:00 LaLiga Levante Celta









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

