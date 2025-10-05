Celta de Vigo 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Celta de Vigo y el Atlético de Madrid empataron este domingo en un encuentro disputado en Balaídos, donde los locales lograron neutralizar el temprano gol en propia meta de Carl Starfelt con un tanto de Iago Aspas en el minuto 68. El partido estuvo marcado por la expulsión de Clement Lenglet en el minuto 40, lo que condicionó la segunda parte del encuentro para los visitantes, que a pesar de jugar con un futbolista menos lograron mantener el empate.
Los gallegos dominaron el encuentro con un 59% de posesión y 19 remates por los 6 del Atlético, siendo Iago Aspas el jugador más participativo en ataque. La estadística refleja el claro dominio del Celta, que generó más ocasiones y mostró mayor intensidad, aunque no pudo conseguir la victoria ante un Atlético de Madrid que supo defenderse con un futbolista menos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Damian Rodriguez, Fran Beltran (Hugo Alvarez, min.55), Sergio Carreira (Ilaix Moriba, min.84); Ferran Jutgla (Iago Aspas, min.63), Borja Iglesias (Pablo Duran, min.84), Williot Swedberg (Bryan Zaragoza, min.63).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko; Giuliano Simeone (Nahuel Molina, min.82), Pablo Barrios, Koke (Conor Gallagher, min.77), Nico Gonzalez; Antoine Griezmann (Javi Galan, min.46), Julian Alvarez (Alexander Soerloth, min.82).
--GOLES.
0-1, min.6: Carl Starfelt (pp).
1-1, min.68: Iago Aspas.
Gol en propia puerta Carl Starfelt en el minuto 6 .
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Juan Luis Pulido y Jesus Gil. Amonestó a Borja Iglesias (min.65), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Clement Lenglet (min.25), Alejandro Baena (min.78), y, además expulso por doble amarilla a Clement Lenglet (min.40), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,877 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Atlético de Madrid
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 11
| 3
|Remates
| 19
| 6
|Pases Totales
| 333
| 325
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 9
| 9
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 149
| 88
|Ataques Peligrosos
| 91
| 30
|Centros
| 10
| 5
|Saques de Banda
| 8
| 8
|Saques de Portería
| 3
| 13
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 10
|Paradas
| 1
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Atlético
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Sevilla
| 13
| 8
|16
| Permanencia
| Celta
| 6
| 8
|18
| Descenso
| Girona
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|15/02/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Celta
|26/09/2024
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Atlético
|12/05/2024
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Celta
|21/10/2023
| LaLiga
| Celta
| 0-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
|27/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/10/2025 16:15
| LaLiga
| Celta
| Real Sociedad
|26/10/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Celta
|02/11/2025 14:00
| LaLiga
| Levante
| Celta
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/10/2025 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Osasuna
|21/10/2025 21:00
| Champions
| Arsenal
| Atlético
|27/10/2025 21:00
| LaLiga
| Betis
| Atlético