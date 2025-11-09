Celta de Vigo 2 - 4 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.
El Barcelona ha ganado este domingo 11/9/2025 9:00:00 PM por 4-2 al Celta de Vigo en el primer partido de la jornada 12 en LaLiga EA Sports. Los goleadores fueron Sergio Carreira '11, Borja Iglesias '43, Robert Lewandowski '10 (P), '37, '73 y Lamine Yamal '45 (+4). Cabe destacar la expulsión de Frenkie de Jong '90 +4 del Barcelona, que pudo ser determinante en el resultado final del partido. El conjunto azulgrana, que ha sido el más participativo en ataque con 21 remates frente a los 4 del Celta, se sitúa segundo en la clasificación con 28 puntos, a 3 del líder Real Madrid, mientras que los gallegos se mantienen en la decimotercera posición con 13 puntos.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - BARCELONA 4 (2-3, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez (Miguel Roman, min.78), Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza (Javi Rodriguez, min.46), Hugo Sotelo (Jones El-Abdellaoui, min.78), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Ferran Jutgla (Bryan Zaragoza, min.58), Borja Iglesias (Iago Aspas, min.70), Pablo Duran.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.86); Frenkie de Jong, Dani Olmo (Andreas Christensen, min.86), Fermin Lopez; Lamine Yamal (Marc Bernal, min.90+7), Robert Lewandowski, Marcus Rashford (Ferran Torres, min.87).
--GOLES.
0-1, min.10: Robert Lewandowski, de penalti.
1-1, min.11: Sergio Carreira (Borja Iglesias) .
1-2, min.37: Robert Lewandowski (Marcus Rashford) .
2-2, min.43: Borja Iglesias (Ferran Jutgla) .
2-3, min.45(+4): Lamine Yamal.
2-4, min.73: Robert Lewandowski (Marcus Rashford) .
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. Amonestó a Miguel Roman (min.89), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Pau Cubarsi (min.42), Frenkie de Jong (min.79), Marcus Rashford (min.87), Robert Lewandowski (min.88), y, además expulso por doble amarilla a Frenkie de Jong (min.90+4), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.8: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.
Min.9: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Barcelona.
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (21,887 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Barcelona
|Goles
| 2
| 4
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 4
| 21
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 13
| 10
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 9
|Fueras de Juego
| 5
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 2
|Centros
| 9
| 13
|Saques de Banda
| 21
| 17
|Saques de Portería
| 3
| 4
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 12
| 18
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 31
| 12
|2
| Champions
| Barcelona
| 28
| 12
|3
| Champions
| Villarreal
| 26
| 12
|4
| Champions
| Atlético
| 25
| 12
|5
| Europa League
| Betis
| 20
| 12
|6
| Conference League
| Espanyol
| 18
| 12
|13
| Permanencia
| Celta
| 13
| 12
|18
| Descenso
| Girona
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 8
| 12
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|19/04/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Celta
|23/11/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Barcelona
|17/02/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Barcelona
|23/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 3-2
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-2
| Celta
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-4
| Barcelona
|05/11/2025
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Barcelona
|02/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Elche
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/11/2025 14:00
| LaLiga
| Alavés
| Celta
|30/11/2025 18:30
| LaLiga
| Celta
| Espanyol
|07/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Celta
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|22/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Athletic Bilbao
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Chelsea
| Barcelona
|29/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Alavés