Celta de Vigo 2 - 4 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Barcelona ha ganado este domingo 11/9/2025 9:00:00 PM por 4-2 al Celta de Vigo en el primer partido de la jornada 12 en LaLiga EA Sports. Los goleadores fueron Sergio Carreira '11, Borja Iglesias '43, Robert Lewandowski '10 (P), '37, '73 y Lamine Yamal '45 (+4). Cabe destacar la expulsión de Frenkie de Jong '90 +4 del Barcelona, que pudo ser determinante en el resultado final del partido. El conjunto azulgrana, que ha sido el más participativo en ataque con 21 remates frente a los 4 del Celta, se sitúa segundo en la clasificación con 28 puntos, a 3 del líder Real Madrid, mientras que los gallegos se mantienen en la decimotercera posición con 13 puntos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 2 - BARCELONA 4 (2-3, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Manu Fernandez (Miguel Roman, min.78), Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza (Javi Rodriguez, min.46), Hugo Sotelo (Jones El-Abdellaoui, min.78), Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Ferran Jutgla (Bryan Zaragoza, min.58), Borja Iglesias (Iago Aspas, min.70), Pablo Duran.



BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde (Gerard Martin, min.86); Frenkie de Jong, Dani Olmo (Andreas Christensen, min.86), Fermin Lopez; Lamine Yamal (Marc Bernal, min.90+7), Robert Lewandowski, Marcus Rashford (Ferran Torres, min.87).



--GOLES.

0-1, min.10: Robert Lewandowski, de penalti.

1-1, min.11: Sergio Carreira (Borja Iglesias) .

1-2, min.37: Robert Lewandowski (Marcus Rashford) .

2-2, min.43: Borja Iglesias (Ferran Jutgla) .

2-3, min.45(+4): Lamine Yamal.

2-4, min.73: Robert Lewandowski (Marcus Rashford) .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. Amonestó a Miguel Roman (min.89), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Pau Cubarsi (min.42), Frenkie de Jong (min.79), Marcus Rashford (min.87), Robert Lewandowski (min.88), y, además expulso por doble amarilla a Frenkie de Jong (min.90+4), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.8: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Barcelona.



Min.9: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Barcelona.





--ESTADIO.

Abanca Balaidos (21,887 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Barcelona Goles 2 4 Remates Fuera 1 3 Remates 4 21 Corners 2 5 Faltas 13 10 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 0 9 Fueras de Juego 5 2 Tarjetas Amarillas 1 4 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 2 Centros 9 13 Saques de Banda 21 17 Saques de Portería 3 4 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 12 18 Paradas 5 1 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 31 12 2 Champions Barcelona 28 12 3 Champions Villarreal 26 12 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 13 Permanencia Celta 13 12 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 12 20 Descenso Real Oviedo 8 12



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 19/04/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Celta 23/11/2024 LaLiga Celta 2-2 Barcelona 17/02/2024 LaLiga Celta 1-2 Barcelona 23/09/2023 LaLiga Barcelona 3-2 Celta









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta 26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/11/2025 14:00 LaLiga Alavés Celta 30/11/2025 18:30 LaLiga Celta Espanyol 07/12/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Celta









-Próximos partidos del Barcelona.

