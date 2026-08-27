Celta de Vigo 1 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 27 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Celta de Vigo perdió este jueves por 1-2 ante Osasuna en un partido marcado por la expulsión de Marcos Alonso en el minuto 51, lo que dejó al equipo local con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo. Iago Aspas adelantó a los gallegos en el minuto 14, pero Enrique Barja igualó el marcador en el 54. Ante Budimir, desde el punto de penalti en el 64, completó la remontada para los visitantes. A pesar de la posesión ligeramente superior del Celta, Osasuna fue más efectivo en ataque, con 13 remates en total. La expulsión de Alonso, tras revisión del VAR, fue un punto de inflexión que Osasuna aprovechó para llevarse los tres puntos.
Con esta victoria, Osasuna suma 7 puntos y se coloca en la tercera posición de la tabla, empatado a puntos con el Betis, pero con un partido más. Por su parte, el Celta de Vigo se mantiene con un punto y cae a la 19ª posición, complicando su inicio de temporada. Aún quedan 36 jornadas por disputar, por lo que el equipo vigués tiene margen para mejorar su situación y evitar el descenso. El jugador más participativo en ataque para el Celta fue Iago Aspas, quien además de marcar, fue una constante amenaza para la defensa rival.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - OSASUNA 2 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Hugo Alvarez, min.65), Miguel Roman, Ilaix Moriba, Javi Galan (Sergio Carreira, min.65), Iago Aspas (Carl Starfelt, min.52), Williot Swedberg (Jones El-Abdellaoui, min.65), Pablo Duran (Ferran Jutgla, min.79).
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Asier Osambela, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Ruben Garcia, min.58), Abel Bretones; Jonathan Dubasin (Ante Budimir, min.58), Jon Moncayola (Iker Munoz, min.46), Lucas Torro, Enrique Barja (Moi Gomez, min.74), Raul Garcia (Aimar Oroz, min.82).
-GOLES
1-0, min.14: Iago Aspas (Miguel Roman) .
1-1, min.54: Enrique Barja (Raul Garcia) .
1-2, min.64: Ante Budimir, de penalti.
-ÁRBITRO
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Carlos Martinez, en el VAR: Ruben Avalos y David Galvez. y, además expulsó con tarjeta roja Marcos Alonso (min.51), por parte de CELTA DE VIGO. Amonestó a Jon Moncayola (min.27), por parte de OSASUNA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.48: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Marcos Alonso (Celta).
Min.50: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Celta.
Min.51: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Marcos Alonso (Celta) en lugar de amonestarlo.
-ESTADIO
Abanca Balaidos (20,645 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Celta de Vigo
| Osasuna
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 1
| 5
|Remates
| 4
| 13
|Pases Totales
| 561
| 524
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 7
| 16
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 90
| 113
|Ataques Peligrosos
| 43
| 51
|Centros
| 15
| 14
|Saques de Banda
| 19
| 13
|Saques de Portería
| 5
| 1
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 20
| 10
|Paradas
| 2
| 1
|Contra Golpes
| 2
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|2
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|3
| Champions
| Betis
| 6
| 2
|4
| Champions
| Alavés
| 4
| 2
|5
| Europa League
| Atlético
| 4
| 2
|6
| Conference League
| Osasuna
| 4
| 2
|14
| Permanencia
| Celta
| 1
| 2
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
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|Fecha
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| Resultado
| EquipoVisitante
|27/08/2026
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| Celta
| 1-2
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|26/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-3
| Celta
|21/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-0
| Osasuna
|01/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Celta
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| Competición
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| Resultado
| EquipoVisitante
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| Celta
| 1-2
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|22/08/2026
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| 0-0
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| Celta
| 1-0
| Sevilla
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| Athletic Bilbao
| 1-1
| Celta
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
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| Osasuna
| 0-0
| Levante
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| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
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