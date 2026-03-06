Celta de Vigo 1 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 1 - 2 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Real Madrid se impuso por 2-1 frente al Celta de Vigo, en una jornada marcada por la intensidad y las oportunidades de ambos equipos. Los goles del partido llegaron por parte de Aurelien Tchouameni al minuto 11, asistido por Arda Guler, igualando el marcador Borja Iglesias para el Celta de Vigo en el minuto 25 con asistencia de Williot Swedberg, y finalmente, Federico Valverde marcó el gol de la victoria para el Real Madrid en el tiempo añadido del segundo tiempo. El partido estuvo marcado por una revisión del VAR en el minuto 71 por un posible penalti a favor del Real Madrid, aunque tras la revisión, no se tomaron acciones adicionales. El Real Madrid, con una posesión del 63% y un total de 14 remates, demostró un mayor control y ofensiva en el juego, en comparación con el Celta de Vigo que tuvo un 37% de posesión y 8 remates. Este resultado deja al Real Madrid con 63 puntos en la clasificación, manteniéndose en la lucha por el título de La Liga contra el Barcelona, mientras que el Celta de Vigo, con 40 puntos, se posiciona en la sexta plaza, reflejando su lucha por mantenerse en puestos europeos. El encuentro no solo destacó por la intensidad en el campo, sino también por las decisiones arbitrales y el uso del VAR, que mantuvieron la expectativa hasta el último momento.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 1 - REAL MADRID 2 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Roman, Ilaix Moriba (Matias Vecino, min.90+1), Oscar Mingueza (Iago Aspas, min.83); Williot Swedberg (Fer Lopez, min.69), Ferran Jutgla (Hugo Alvarez, min.70), Borja Iglesias (Jones El-Abdellaoui, min.70).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio, Antonio Ruediger, Ferland Mendy; Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch (Manuel Angel, min.90), Federico Valverde; Brahim Diaz (Gonzalo Garcia, min.77), Arda Guler (Cesar Palacios, min.65), Vinicius Junior.



--GOLES.

0-1, min.11: Aurelien Tchouameni (Arda Guler) .

1-1, min.25: Borja Iglesias (Williot Swedberg) .

1-2, min.90(+4): Federico Valverde.





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Diego Santaursula, en el VAR: Juan Luis Pulido y Ruben Avalos. Amonestó a Borja Iglesias (min.31), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.86), Raul Asencio (min.90), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.71: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti a favor del Real Madrid.



Min.72: REVISIÓN VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Abanca Balaidos (22,048 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Real Madrid Goles 1 2 Remates Fuera 4 5 Remates 8 14 Pases Totales 472 811 Corners 1 6 Faltas 4 12 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 0 6 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 71 146 Ataques Peligrosos 20 69 Centros 4 19 Saques de Banda 14 16 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 12 6 Paradas 1 3 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 27 18 Descenso Mallorca 24 26 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 26



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta 19/10/2024 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 10/03/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Celta









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 02/03/2026 LaLiga Real Madrid 0-1 Getafe 25/02/2026 Champions Real Madrid 2-1 Benfica 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 17/02/2026 Champions Benfica 0-1 Real Madrid









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/03/2026 18:30 LaLiga Betis Celta 22/03/2026 16:15 LaLiga Celta Alavés 05/04/2026 19:00 LaLiga Valencia Celta









-Próximos partidos del Real Madrid.

