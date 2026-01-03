Celta de Vigo 4 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 4 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 3 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso con un contundente 4-1 frente al Valencia, marcando una clara diferencia en el marcador. A pesar de un penalti fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 7, el equipo local logró dominar el juego, evidenciado por los goles de Borja Iglesias en los minutos 33 y 59, con asistencia de Pablo Duran en el segundo gol, y los tantos de Jones El-Abdellaoui y Hugo Alvarez en las postrimerías del partido, este último asistido por Iago Aspas. El Valencia logró descontar mediante Pepelu en el minuto 70, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. El uso del VAR tuvo un momento crucial en el minuto 71, cuando se revisó un posible gol para el Valencia, siendo finalmente validado por el árbitro tras la revisión, añadiendo emoción al encuentro.
El Celta de Vigo demostró una mayor iniciativa durante el partido, reflejada en la posesión del balón y el número de remates, aunque el Valencia no se quedó atrás en intentos de gol. En términos disciplinarios, el encuentro fue relativamente tranquilo, sin expulsiones, aunque sí se registraron amonestaciones para ambos equipos, destacando la tarjeta amarilla a Javi Rodriguez del Celta de Vigo y a tres jugadores del Valencia, incluyendo a Hugo Duro y Jose Copete. Este resultado deja al Celta de Vigo en una posición más cómoda en la tabla, alejándose de los puestos de descenso, mientras que el Valencia deberá reflexionar sobre su estrategia para los próximos encuentros, buscando mejorar su situación en la clasificación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: CELTA DE VIGO 4 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Manu Fernandez, min.81), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Bryan Zaragoza (Hugo Alvarez, min.67), Williot Swedberg (Pablo Duran, min.28), Borja Iglesias (Jones El-Abdellaoui, min.67).
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier (Cesar Tarrega, min.66), Jose Copete (Diego Lopez, min.81), Jesus Vazquez, Mouctar Diakhaby; Thierry Correia (Luis Rioja, min.57), Javier Guerra (Arnaut Danjuma, min.66), Pepelu, Andre Almeida; Hugo Duro, Lucas Beltran (Largie Ramazani, min.57).
--GOLES.
1-0, min.33: Borja Iglesias, de penalti.
2-0, min.59: Borja Iglesias (Pablo Duran) .
2-1, min.70: Pepelu.
3-1, min.83: Jones El-Abdellaoui.
4-1, min.90(+4): Hugo Alvarez (Iago Aspas) .
Penalty fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 7 .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Javi Rodriguez (min.79), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Hugo Duro (min.53), Largie Ramazani (min.62), Jose Copete (min.74), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.71: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Valencia.
Min.72: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Valencia es válido.
--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,457 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Celta de Vigo
| Valencia
|Goles
| 4
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 8
|Remates
| 12
| 18
|Pases Totales
| 174
| 278
|Corners
| 2
| 4
|Faltas
| 12
| 9
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 45
| 41
|Ataques Peligrosos
| 12
| 28
|Centros
| 5
| 17
|Saques de Banda
| 16
| 14
|Saques de Portería
| 3
| 4
|Tratamientos
| 6
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 14
|Paradas
| 4
| 2
|Contra Golpes
| 5
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 46
| 18
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|4
| Champions
| Villarreal
| 35
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 17
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|7
| Permanencia
| Celta
| 26
| 18
|17
| Permanencia
| Valencia
| 16
| 18
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|02/02/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Celta
|23/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Valencia
|26/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Valencia
|25/11/2023
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Celta
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|30/11/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/01/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Celta
|18/01/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Rayo
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Celta
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/01/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Elche
|18/01/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Valencia
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Espanyol