Celta de Vigo 4 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 4 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso con un contundente 4-1 frente al Valencia, marcando una clara diferencia en el marcador. A pesar de un penalti fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 7, el equipo local logró dominar el juego, evidenciado por los goles de Borja Iglesias en los minutos 33 y 59, con asistencia de Pablo Duran en el segundo gol, y los tantos de Jones El-Abdellaoui y Hugo Alvarez en las postrimerías del partido, este último asistido por Iago Aspas. El Valencia logró descontar mediante Pepelu en el minuto 70, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. El uso del VAR tuvo un momento crucial en el minuto 71, cuando se revisó un posible gol para el Valencia, siendo finalmente validado por el árbitro tras la revisión, añadiendo emoción al encuentro. El Celta de Vigo demostró una mayor iniciativa durante el partido, reflejada en la posesión del balón y el número de remates, aunque el Valencia no se quedó atrás en intentos de gol. En términos disciplinarios, el encuentro fue relativamente tranquilo, sin expulsiones, aunque sí se registraron amonestaciones para ambos equipos, destacando la tarjeta amarilla a Javi Rodriguez del Celta de Vigo y a tres jugadores del Valencia, incluyendo a Hugo Duro y Jose Copete. Este resultado deja al Celta de Vigo en una posición más cómoda en la tabla, alejándose de los puestos de descenso, mientras que el Valencia deberá reflexionar sobre su estrategia para los próximos encuentros, buscando mejorar su situación en la clasificación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CELTA DE VIGO 4 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Manu Fernandez, min.81), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Bryan Zaragoza (Hugo Alvarez, min.67), Williot Swedberg (Pablo Duran, min.28), Borja Iglesias (Jones El-Abdellaoui, min.67).



VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier (Cesar Tarrega, min.66), Jose Copete (Diego Lopez, min.81), Jesus Vazquez, Mouctar Diakhaby; Thierry Correia (Luis Rioja, min.57), Javier Guerra (Arnaut Danjuma, min.66), Pepelu, Andre Almeida; Hugo Duro, Lucas Beltran (Largie Ramazani, min.57).



--GOLES.

1-0, min.33: Borja Iglesias, de penalti.

2-0, min.59: Borja Iglesias (Pablo Duran) .

2-1, min.70: Pepelu.

3-1, min.83: Jones El-Abdellaoui.

4-1, min.90(+4): Hugo Alvarez (Iago Aspas) .

Penalty fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 7 .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Javi Rodriguez (min.79), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Hugo Duro (min.53), Largie Ramazani (min.62), Jose Copete (min.74), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.71: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Valencia.



Min.72: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Valencia es válido.





--ESTADIO.

Abanca Balaidos (20,457 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Celta de Vigo Valencia Goles 4 1 Remates Fuera 5 8 Remates 12 18 Pases Totales 174 278 Corners 2 4 Faltas 12 9 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 45 41 Ataques Peligrosos 12 28 Centros 5 17 Saques de Banda 16 14 Saques de Portería 3 4 Tratamientos 6 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 14 Paradas 4 2 Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 46 18 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Atlético 37 18 4 Champions Villarreal 35 16 5 Europa League Espanyol 33 17 6 Conference League Betis 28 17 7 Permanencia Celta 26 18 17 Permanencia Valencia 16 18 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 02/02/2025 LaLiga Valencia 2-1 Celta 23/08/2024 LaLiga Celta 3-1 Valencia 26/05/2024 LaLiga Celta 2-2 Valencia 25/11/2023 LaLiga Valencia 0-0 Celta









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta 14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao 07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta 30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia









-Próximos partidos del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 12/01/2026 21:00 LaLiga Sevilla Celta 18/01/2026 18:30 LaLiga Celta Rayo 25/01/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Celta









-Próximos partidos del Valencia.

