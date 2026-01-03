Celta de Vigo 4 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Celta de Vigo 4 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports
Celta de Vigo 4 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 3 enero 2026 16:06
Madrid, 3 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Abanca Balaidos, el Celta de Vigo se impuso con un contundente 4-1 frente al Valencia, marcando una clara diferencia en el marcador. A pesar de un penalti fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 7, el equipo local logró dominar el juego, evidenciado por los goles de Borja Iglesias en los minutos 33 y 59, con asistencia de Pablo Duran en el segundo gol, y los tantos de Jones El-Abdellaoui y Hugo Alvarez en las postrimerías del partido, este último asistido por Iago Aspas. El Valencia logró descontar mediante Pepelu en el minuto 70, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. El uso del VAR tuvo un momento crucial en el minuto 71, cuando se revisó un posible gol para el Valencia, siendo finalmente validado por el árbitro tras la revisión, añadiendo emoción al encuentro. El Celta de Vigo demostró una mayor iniciativa durante el partido, reflejada en la posesión del balón y el número de remates, aunque el Valencia no se quedó atrás en intentos de gol. En términos disciplinarios, el encuentro fue relativamente tranquilo, sin expulsiones, aunque sí se registraron amonestaciones para ambos equipos, destacando la tarjeta amarilla a Javi Rodriguez del Celta de Vigo y a tres jugadores del Valencia, incluyendo a Hugo Duro y Jose Copete. Este resultado deja al Celta de Vigo en una posición más cómoda en la tabla, alejándose de los puestos de descenso, mientras que el Valencia deberá reflexionar sobre su estrategia para los próximos encuentros, buscando mejorar su situación en la clasificación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CELTA DE VIGO 4 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Manu Fernandez, min.81), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Bryan Zaragoza (Hugo Alvarez, min.67), Williot Swedberg (Pablo Duran, min.28), Borja Iglesias (Jones El-Abdellaoui, min.67).

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier (Cesar Tarrega, min.66), Jose Copete (Diego Lopez, min.81), Jesus Vazquez, Mouctar Diakhaby; Thierry Correia (Luis Rioja, min.57), Javier Guerra (Arnaut Danjuma, min.66), Pepelu, Andre Almeida; Hugo Duro, Lucas Beltran (Largie Ramazani, min.57).

--GOLES.
1-0, min.33: Borja Iglesias, de penalti.
2-0, min.59: Borja Iglesias (Pablo Duran) .
2-1, min.70: Pepelu.
3-1, min.83: Jones El-Abdellaoui.
4-1, min.90(+4): Hugo Alvarez (Iago Aspas) .
Penalty fallado por Pepelu del Valencia en el minuto 7 .


--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Javi Rodriguez (min.79), por parte del CELTA DE VIGO. Amonestó a Hugo Duro (min.53), Largie Ramazani (min.62), Jose Copete (min.74), por parte del VALENCIA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.71: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Valencia.

Min.72: GOOOOL VÁLIDO - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Valencia es válido.


--ESTADIO.
Abanca Balaidos (20,457 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Celta de Vigo Valencia
Goles 4 1
Remates Fuera 5 8
Remates 12 18
Pases Totales 174 278
Corners 2 4
Faltas 12 9
Posesión 40% 60%
Tiros Bloqueados 1 5
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 1 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 45 41
Ataques Peligrosos 12 28
Centros 5 17
Saques de Banda 16 14
Saques de Portería 3 4
Tratamientos 6 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 11 14
Paradas 4 2
Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 46 18
2 Champions Real Madrid 42 18
3 Champions Atlético 37 18
4 Champions Villarreal 35 16
5 Europa League Espanyol 33 17
6 Conference League Betis 28 17
7 Permanencia Celta 26 18
17 Permanencia Valencia 16 18
18 Descenso Girona 15 17
19 Descenso Real Oviedo 11 17
20 Descenso Levante 10 16



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
02/02/2025 LaLiga Valencia 2-1 Celta
23/08/2024 LaLiga Celta 3-1 Valencia
26/05/2024 LaLiga Celta 2-2 Valencia
25/11/2023 LaLiga Valencia 0-0 Celta




-Últimos Resultados del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
07/12/2025 LaLiga Real Madrid 0-2 Celta
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol




-Últimos Resultados del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia
19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla
01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia




-Próximos partidos del Celta de Vigo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
12/01/2026 21:00 LaLiga Sevilla Celta
18/01/2026 18:30 LaLiga Celta Rayo
25/01/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Celta




-Próximos partidos del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
10/01/2026 21:00 LaLiga Valencia Elche
18/01/2026 14:00 LaLiga Getafe Valencia
25/01/2026 19:00 LaLiga Valencia Espanyol


