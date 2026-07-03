Claire Liu 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los octavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a su compatriota Claire Liu con un resultado de 6-3, 6-7, 6-2 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 25 minutos. En el primer set, Coco Gauff se impuso por 6-3, logrando dos 'breaks' en los juegos 1 y 9, mientras que Claire Liu no pudo romper el servicio de Gauff. En el segundo set, ambos jugadoras intercambiaron 'breaks', pero Claire Liu se llevó el set en el 'tie-break' por 7-6. En el tercer set, Gauff dominó con un marcador de 6-2, rompiendo el servicio de Liu en los juegos 2, 4 y 8. En términos de estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 61% de efectividad en su primer servicio, ganando 44 de 61 puntos en el primer servicio y 19 de 39 en el segundo servicio. Además, Gauff logró 1 ace y cometió 6 dobles faltas durante el partido.



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