Coco Gauff 0 - 1 Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



Alexandra Eala ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a Coco Gauff, quien ha abandonado el partido, en los dieciseisavos de final. Este evento se llevó a cabo en Indian Wells (USA), en el recinto Outdoor conocido como Indian Wells Tennis Garden. En el primer set, Alexandra Eala demostró una fuerte presencia en el juego, logrando romper el servicio de Coco Gauff en varias ocasiones, lo que le permitió asegurar el set por 6-2. Los juegos se caracterizaron por una serie de 'breaks' por parte de ambos jugadores, pero fue Eala quien mantuvo una ventaja decisiva. El segundo set comenzó con Eala manteniendo su servicio y luego logrando otro 'break' para ponerse 2-0 arriba antes de que Gauff decidiera retirarse del partido. Aunque el encuentro terminó prematuramente, las estadísticas reflejan la intensidad del mismo durante su corta duración. Coco Gauff no logró ganar ningún set antes de su retiro. Este resultado permite a Alexandra Eala avanzar a la siguiente ronda del torneo, continuando su participación en el BNP Paribas Open de 2026.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###