Coco Gauff 2 - 0 Alexandra Eala: resumen y estadísticas del partido de Dubai Duty Free Tennis Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a las semifinales del torneo de Dubai Duty Free Tennis Championships, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la filipina Alexandra Eala con un resultado de 6-0, 6-2. En el desarrollo del partido, Coco Gauff mostró una superioridad notable, especialmente en su servicio, donde mantuvo un alto porcentaje de puntos ganados tanto en el primer como en el segundo servicio, lo que le permitió dominar el encuentro desde el inicio. Gauff logró romper el servicio de Eala en múltiples ocasiones, lo que le facilitó cerrar ambos sets con comodidad. La efectividad de Gauff al servicio se reflejó en las estadísticas, donde destacó por su porcentaje de primer servicio y la cantidad de puntos ganados en estos. La estadounidense no concedió ningún set a su rival, lo que subraya su dominio durante el partido. Este rendimiento en el servicio y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre fueron clave para su victoria rápida y eficiente. Coco Gauff continúa así su camino en el torneo, mostrando un nivel de juego que la posiciona como una fuerte contendiente para el título.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###