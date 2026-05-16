Coco Gauff 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina se ha proclamado campeona del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000, que se disputa en tierra batida al aire libre en Roma, tras ganar a la estadounidense Coco Gauff por 6-4, 6-7, 6-2 en un partido que duró 2 horas y 48 minutos. En el primer set, Elina Svitolina y Coco Gauff intercambiaron varios breaks. Svitolina rompió el servicio de Gauff en el cuarto juego para igualar 2-2 y luego en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, cuando Gauff logró un break crucial, pero Svitolina respondió inmediatamente para forzar el tie-break. Gauff ganó el tie-break 7-3, llevándose el set 7-6. En el tercer set, Svitolina dominó desde el principio, rompiendo el servicio de Gauff en el primer juego y manteniendo su ventaja para ganar el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos con su primer saque y salvando 14 de 23 puntos de break. Coco Gauff, por su parte, tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 47% de los puntos con su primer saque y salvando 9 de 16 puntos de break.



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