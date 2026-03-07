Coco Gauff 2 - 0 Kamilla Rakhimova: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la uzbeka Kamilla Rakhimova con un resultado de 6-3, 7-6 en un emocionante partido. Este encuentro, que tuvo lugar en Indian Wells (USA), se resolvió en dos sets, donde Gauff mostró una notable eficacia en su servicio y en momentos cruciales del partido logró imponerse en los intercambios desde el fondo de la pista. Durante el primer set, Gauff logró romper el servicio de Rakhimova en tres ocasiones, lo que le permitió cerrar el set a su favor por 6-3. En el segundo set, el partido se intensificó, llevando la definición a un tie-break, donde Gauff mantuvo su concentración y logró imponerse con un ajustado 7-6. A lo largo del partido, Gauff no concedió ningún ace y cometió 10 dobles faltas, pero su porcentaje de puntos ganados en el primer servicio fue superior, lo que le permitió mantenerse por delante en los momentos decisivos del encuentro. Este triunfo permite a Coco Gauff avanzar en el torneo y prepararse para su siguiente desafío en los dieciseisavos de final del BNP Paribas Open, un evento que se destaca por reunir a las mejores tenistas del circuito WTA en una de las superficies más emblemáticas del tenis profesional.



