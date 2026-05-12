Coco Gauff 2 - 1 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a las semifinales del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rusa Mirra Andreeva por 4-6, 6-2, 6-4 en 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Mirra Andreeva logró romper el servicio de Coco Gauff en dos ocasiones, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Gauff mejoró su juego y rompió el servicio de Andreeva dos veces, ganando el set 6-2. En el set decisivo, Gauff consiguió tres quiebres de servicio, asegurando la victoria con un 6-4. Coco Gauff mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 72% de efectividad en el primer servicio y salvando 7 de 10 puntos de quiebre en el partido.



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