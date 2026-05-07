Coco Gauff 2 - 0 Tereza Valentova: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de mayo de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la checa Tereza Valentova por 6-3, 6-4 en 1 hora y 33 minutos. En el primer set, Coco Gauff logró romper el servicio de Tereza Valentova en cuatro ocasiones, mientras que Valentova consiguió dos 'breaks'. Gauff mantuvo su servicio en tres juegos, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Gauff logró tres 'breaks' y mantuvo su servicio en tres juegos, cerrando el set con un 6-4. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 61% de efectividad en el primer servicio para Gauff, quien ganó el 53% de los puntos jugados con su servicio y el 62% de los puntos de devolución. Coco Gauff no concedió ningún set a su rival, mostrando un sólido desempeño en su servicio a lo largo del partido.



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