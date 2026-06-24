Colombia 1 - 0 RD Congo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Colombia 1 - 0 RD Congo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Colombia ha ganado este miércoles por 1-0 a RD Congo en un partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, disputado en el Estadio Akron. El conjunto colombiano llevó la iniciativa durante el encuentro, dominando la posesión del balón con un 64% y realizando un total de 20 remates, frente a los 7 del equipo congoleño. El único gol del partido llegó en el minuto 76, cuando Daniel Munoz aprovechó una asistencia de Juan Quintero para marcar el tanto decisivo. A pesar de la resistencia del RD Congo, que realizó 5 cambios en busca de un revulsivo, la defensa colombiana se mantuvo sólida para asegurar la victoria.

El jugador más participativo en el ataque para Colombia fue Luis Díaz, quien constantemente generó peligro en el área rival. El árbitro Maurizio Mariani amonestó a Jhon Lucumi y Jefferson Lerma por parte de Colombia, y a Charles Pickel por parte del RD Congo. A lo largo del encuentro, no se registraron intervenciones del VAR que alteraran decisiones arbitrales significativas. Con esta victoria, Colombia refuerza sus opciones de clasificación en el grupo, mientras que RD Congo deberá buscar puntos en sus próximos encuentros para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase del torneo.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: COLOMBIA 1 - RD CONGO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias (Richard Rios, min.77); James Rodriguez (Juan Quintero, min.58), Luis Suarez (Jhon Cordoba, min.58), Luis Diaz.



RD CONGO: Lionel Mpasi-Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi, Arthur Masuaku (Joris Kayembe Ditu, min.71); Ngal Ayel Mukau (Noah Sadiki, min.46), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuku, min.82), Edo Kayembe (Charles Pickel, min.71); Cedric Bakambu (Simon Banza, min.57), Yoane Wissa.



--GOLES.

1-0, min.76: Daniel Munoz (Juan Quintero) .





--ÁRBITRO.

Maurizio Mariani, asistido en las bandas por Daniele Bindoni y Alberto Tegoni, en el VAR: Marco Di Bello y Mohammed Khadim. Amonestó a Jhon Lucumi (min.56), Jefferson Lerma (min.90+4), por parte de COLOMBIA. Amonestó a Charles Pickel (min.90+3), por parte de RD CONGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Akron (45,358 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Colombia RD Congo Goles 1 0 Remates Fuera 5 4 Remates 20 7 Pases Totales 540 298 Corners 5 4 Faltas 12 15 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 6 2 Fueras de Juego 7 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 102 68 Ataques Peligrosos 31 22 Centros 17 18 Saques de Banda 13 20 Saques de Portería 11 10 Tratamientos 0 1 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 15 19 Paradas 1 8 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Colombia 6 2 2 Clasificado Portugal 4 2 3 Tercero ¿? RD Congo 1 2 4 Eliminado Uzbekistán 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo









-Últimos Resultados de Colombia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia









-Últimos Resultados de RD Congo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. K Colombia 1-0 DR Congo 17/06/2026 World Cup Grp. K Portugal 1-1 DR Congo









-Próximos partidos de Colombia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/06/2026 01:30 World Cup Grp. K Colombia Portugal









-Próximos partidos de RD Congo.

