Corentin Moutet 1 - 2 Pablo Llamas Ruiz: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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El tenista español Pablo Llamas Ruiz ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Corentin Moutet por 6-4, 3-6, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 2 minutos. En el primer set, Pablo Llamas Ruiz logró dos quiebres de servicio, mientras que Corentin Moutet consiguió uno. Llamas Ruiz ganó el set 6-4. En el segundo set, Moutet se recuperó con dos quiebres y se llevó el set 6-3. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres, llevando el set a un desempate. Llamas Ruiz ganó el desempate 7-4, asegurando su victoria en el partido. Estadísticas de saque de Pablo Llamas Ruiz: tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganó el 58% de los puntos con su servicio, y no cometió dobles faltas durante el partido.



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