Cristina Bucsa 0 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de septiembre de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los octavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a la española Cristina Bucsa con un resultado de 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 30 minutos. En el primer set, Coco Gauff mostró un rendimiento sólido al romper el servicio de Cristina Bucsa en cuatro ocasiones. Bucsa logró romper el servicio de Gauff dos veces, pero no fue suficiente para contrarrestar la ventaja de su oponente, finalizando el set con un marcador de 6-3 a favor de Gauff. En el segundo set, el intercambio de 'breaks' fue más frecuente, con ambas jugadoras rompiendo el servicio de la otra en múltiples ocasiones. Sin embargo, Gauff mantuvo su servicio en los momentos cruciales y logró cerrar el set con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 1st Serve Percentage del 47% y ganó el 64% de sus puntos de servicio, mientras que Bucsa tuvo un 1st Serve Percentage del 63% y ganó el 49% de sus puntos de servicio. Gauff también logró 1 ace y cometió 6 dobles faltas, mientras que Bucsa no logró aces y cometió 1 doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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