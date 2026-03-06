Cristina Bucsa 2 - 0 Darja Vidmanova: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista española Cristina Bucsa ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Darja Vidmanova (6-4, 6-0) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Bucsa y su habilidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. Bucsa mostró una notable eficacia en su servicio, no concediendo ningún set y dominando ampliamente el segundo set para cerrar el partido por la vía rápida. En el primer set, el juego se mantuvo equilibrado hasta el décimo juego, donde Bucsa logró un quiebre crucial que le permitió llevarse el set por 6-4. A partir de ahí, Bucsa elevó su nivel de juego y dominó completamente el segundo set, logrando quiebres en el segundo, cuarto y sexto juego para sellar el set por 6-0. Este desempeño en los momentos clave del partido y su capacidad para mantener la presión sobre Vidmanova fueron determinantes para su victoria. Las estadísticas de saque de Bucsa fueron impresionantes, reflejando su dominio en el partido. Mantuvo un alto porcentaje de primeros servicios y fue eficaz en ganar puntos tanto en su primer como en su segundo saque, lo que le permitió controlar el ritmo del encuentro y limitar las oportunidades de Vidmanova. La capacidad de Bucsa para convertir las oportunidades de quiebre y su solidez desde la línea de fondo fueron clave para su avance a la siguiente ronda del torneo.



