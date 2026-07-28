Cristina Bucsa 1 - 2 Polina Kudermetova: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 28 de julio de 2026.





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La tenista uzbeka Polina Kudermetova ha avanzado a los octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 5-7, 7-6(4), 6-0 en un tiempo de duración del partido que no se especifica. En el primer set, Bucsa logró imponerse con un marcador de 7-5, destacando por romper el servicio de Kudermetova en momentos clave. En el segundo set, Kudermetova se recuperó y ganó en un tie-break, 7-6(4), con ambos jugadores manteniendo sus servicios hasta el desempate. En el tercer set, Kudermetova dominó completamente, ganando 6-0 y rompiendo el servicio de Bucsa en todas las oportunidades. Kudermetova mostró solidez en el saque, con un 1st Serve Percentage del 52% y ganando el 58% de sus puntos de servicio en general, mientras que Bucsa tuvo un 1st Serve Percentage del 62% y ganó el 54% de sus puntos de servicio.



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