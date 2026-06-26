Curazao 0 - 2 Costa de Marfil | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Curazao 0 - 2 Costa de Marfil: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

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El combinado de Costa de Marfil se impuso este jueves por 0-2 a Curazao en el Lincoln Financial Field, en un partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial. Los marfileños dominaron el encuentro desde el inicio, reflejando su superioridad en la posesión del balón y en la cantidad de pases completados. Nicolas Pepe fue el jugador más destacado del encuentro, anotando los dos goles de su equipo. El primero llegó en el minuto 7 tras una asistencia de Yan Diomande, y el segundo en el minuto 64, asistido por Ibrahim Sangare. A pesar de los intentos de Curazao por recortar distancias, con un total de 11 remates, no lograron batir al portero Yahia Fofana. Costa de Marfil, con esta victoria, se asegura una posición favorable para avanzar en el torneo.

El árbitro Glenn Nyberg mostró tarjetas amarillas a Juninho Bacuna y Gervane Kastaneer por Curazao, y a Nicolas Pepe por Costa de Marfil. No hubo intervenciones del VAR que alteraran el curso del partido. Con esta derrota, Curazao queda prácticamente eliminado del torneo, mientras que Costa de Marfil avanza con confianza hacia la siguiente fase. La actuación de Pepe, con sus dos goles, fue crucial para el triunfo de los africanos, quienes demostraron una vez más su capacidad ofensiva y control del juego.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: CURAZAO 0 - COSTA DE MARFIL 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

CURAZAO: Eloy Room; Joshua Brenet (Shurandy Sambo, min.90), Jurien Gaari (Gervane Kastaneer, min.77), Armando Obispo, Deveron Fonville (Tyrese Noslin, min.77), Sherel Floranus; Tahith Chong, Livano Comenencia (Jeremy Antonisse, min.61), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Jurgen Locadia (Brandley Kuwas, min.90).



COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Christopher Operi; Ibrahim Sangare, Franck Kessie (Jean Michael Seri, min.77), Amad Diallo (Christ Inao Oulai, min.46), Nicolas Pepe (Elye Wahi, min.67), Yan Diomande (Bazoumana Toure, min.67), Ange-Yoan Bonny (Oumar Diakite, min.67).



--GOLES.

0-1, min.7: Nicolas Pepe (Yan Diomande) .

0-2, min.64: Nicolas Pepe (Ibrahim Sangare) .





--ÁRBITRO.

Glenn Nyberg, asistido en las bandas por Mahbod Beigi y Andreas Soederkvist, en el VAR: Carlos del Cerro y Leodan Gonzalez. Amonestó a Juninho Bacuna (min.75), Gervane Kastaneer (min.83), por parte de CURAZAO. Amonestó a Nicolas Pepe (min.34), por parte de COSTA DE MARFIL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Lincoln Financial Field (68,324 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Curazao Costa de Marfil Goles 0 2 Remates Fuera 7 3 Remates 11 8 Pases Totales 367 641 Corners 4 6 Faltas 11 6 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 1 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 86 114 Ataques Peligrosos 37 54 Centros 16 12 Saques de Banda 19 20 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 7 13 Paradas 1 3 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 6 3 2 Clasificado Costa de Marfil 6 3 3 Tercero ¿? Ecuador 4 3 4 Eliminado Curazao 1 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. E Curacao 0-2 Ivory Coast









-Últimos Resultados de Curazao.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. E Curacao 0-2 Ivory Coast 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Últimos Resultados de Costa de Marfil.

