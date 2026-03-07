Dalibor Svrcina 0 - 2 Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

El tenista italiano Jannik Sinner ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al checo Dalibor Svrcina (6-1, 6-1) en un partido que destacó por la solidez de Sinner al servicio y su capacidad para quebrar el servicio de su oponente en momentos clave. Sinner, mostrando un rendimiento superior, no concedió ningún set, lo que resalta la efectividad de su juego durante el encuentro. Sinner, con un servicio sólido, logró mantener su saque a lo largo del partido, lo que le permitió ejercer presión constantemente sobre Svrcina. La habilidad de Sinner para convertir puntos en su primer servicio y su eficacia al retornar, le dieron una ventaja significativa, lo que se refleja en el marcador final. La capacidad de Sinner para ejecutar 'breaks' en momentos cruciales del partido fue determinante para su victoria, permitiéndole avanzar cómodamente a la siguiente ronda del torneo.



