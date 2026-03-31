Daniel Altmaier 2 - 0 Pedro Martinez: resumen y estadísticas del partido de Bucharest Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de marzo de 2026.





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El tenista alemán Daniel Altmaier ha avanzado a los octavos de final del torneo Bucharest Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al español Pedro Martinez (6-1, 6-4) en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, Daniel Altmaier logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Pedro Martinez en el cuarto y sexto juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-1. Altmaier mantuvo su servicio en todos los juegos. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el octavo juego. Altmaier logró un 'break' crucial en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el set y el partido con un 6-4. Durante el partido, Altmaier mostró una sólida estadística de saque, con un 65% de primeros servicios y ganando el 78% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 3 aces y no cometió dobles faltas.



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