Daniel Merida Aguilar 0 - 2 Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de marzo de 2026.





El tenista estadounidense Alex Michelsen ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por la vía rápida (6-3, 6-0) en Indian Wells (USA). En el desarrollo del partido, Michelsen mostró una sólida actuación en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios dentro (75%) y ganando un significativo número de puntos en su primer servicio (33). Además, fue eficaz al aprovechar las oportunidades de quiebre, convirtiendo 3 de ellas, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar ambos sets con una clara ventaja. Por otro lado, Merida Aguilar, a pesar de sus esfuerzos, no logró imponer condiciones en los momentos cruciales del encuentro, lo que se reflejó en el resultado final.



