Daniel Merida Aguilar 2 - 1 Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Alex Michelsen por 6-4, 6-7, 6-1 en 2 horas y 13 minutos. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró un break crucial en el quinto juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks, llevando el set a un tie-break que fue ganado por Alex Michelsen 7-6. En el tercer set, Merida Aguilar dominó con tres breaks, ganando el set 6-1 y asegurando su victoria en el partido. En términos de estadísticas de saque, Merida Aguilar tuvo un 59% de primeros servicios, ganando el 65% de sus puntos de servicio, mientras que Michelsen tuvo un 61% de primeros servicios, ganando el 57% de sus puntos de servicio. Merida Aguilar también logró 6 aces y cometió 3 dobles faltas durante el partido.



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