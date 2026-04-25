Daniel Merida Aguilar 2 - 0 Corentin Moutet: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al francés Corentin Moutet por 6-3, 6-4. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró dos 'breaks' en los juegos 4 y 6, mientras que Corentin Moutet consiguió un 'break' en el juego 7. Merida Aguilar mantuvo su servicio en los juegos 1, 3, 5 y 9, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Merida Aguilar rompió el servicio de Moutet en el juego 5, mientras que Moutet mantuvo su servicio en los juegos 1, 3, 7 y 9. Merida Aguilar aseguró sus juegos de servicio en los juegos 2, 4, 6, 8 y 10, cerrando el set 6-4. Estadísticas de saque de Daniel Merida Aguilar: - 1st Serve Percentage: 72% - 1st Serve Points Won: 33 - 2nd Serve Points Won: 9 - Service Points Won Percentage: 63% El partido se jugó en el estadio Stadium 3 de Madrid y tuvo una duración aproximada de 1 hora y 48 minutos.



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