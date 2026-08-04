Daniel Merida Aguilar 2 - 1 Liam Draxl: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de agosto de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al canadiense Liam Draxl por 3-6, 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 35 minutos. En el primer set, Liam Draxl comenzó fuerte, rompiendo el servicio de Daniel Merida Aguilar en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-3. En el segundo set, Daniel Merida Aguilar logró mantener todos sus servicios y consiguió un break crucial en el décimo juego, cerrando el set 6-4. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron breaks, pero fue Daniel Merida Aguilar quien logró un break decisivo en el último juego, llevándose el set 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Daniel Merida Aguilar tuvo un 65% de efectividad en su primer servicio, ganando el 44% de los puntos con su primer saque y el 20% con el segundo. Además, salvó 12 de 20 puntos de break en contra durante el partido.



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