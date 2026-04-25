Daniil Medvedev 2 - 1 Fabian Marozsan: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.





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Daniil Medvedev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al húngaro Fabian Marozsan por 6-2, 6-7, 6-4 en 2 horas y 13 minutos. En el primer set, Medvedev logró romper el servicio de Marozsan en tres ocasiones, llevándose el set 6-2. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron quiebres de servicio, pero Marozsan se impuso en el tie-break 7-6. En el tercer set, Medvedev consiguió tres quiebres de servicio, asegurando el set 6-4 y el partido. Estadísticas destacadas de Daniil Medvedev: tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio, ganó el 73% de los puntos con su servicio y cometió 4 dobles faltas.



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