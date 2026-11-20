Daniil Medvedev 2 - 0 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de ATP Finals, Ivan Lendl Group (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de noviembre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a las semifinales del torneo ATP World Tour Finals, de categoría ATP Finals, que se disputa en pista dura en Turin, tras ganar al estadounidense Frances Tiafoe por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-4. En el primer set, Medvedev logró un 'break' crucial en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Medvedev volvió a romper el servicio de Tiafoe en el noveno juego, asegurando el set y el partido con un 6-4. Medvedev tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio, ganando el 74% de los puntos con su servicio, y logró 15 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



