Daniil Medvedev 2 - 1 Jan-Lennard Struff: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de octubre de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al alemán Jan-Lennard Struff por 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 52 minutos. En el primer set, Jan-Lennard Struff logró romper el servicio de Medvedev en dos ocasiones, lo que le permitió llevarse el set por 6-4. Medvedev, sin embargo, respondió en el segundo set con un break crucial en el décimo juego, asegurando el set por 6-4. En el tercer set, Medvedev consiguió un break en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el partido con un 6-3. A lo largo del partido, Medvedev mostró solidez en su servicio, con un 61% de primeros servicios y ganando el 72% de los puntos con su saque. Además, logró 20 aces y salvó 4 de 7 oportunidades de break.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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