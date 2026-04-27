Daniil Medvedev 2 - 0 Nicolai Budkov Kjaer: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de abril de 2026.





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Daniil Medvedev ha avanzado a los octavos de final del Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al noruego Nicolai Budkov Kjaer (6-3, 6-2) en 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Medvedev logró tres quiebres de servicio (breaks), mientras que Budkov Kjaer consiguió uno. El set terminó 6-3 a favor de Medvedev. En el segundo set, Medvedev volvió a quebrar en tres ocasiones, mientras que Budkov Kjaer logró un quiebre. El set concluyó 6-2 para Medvedev. Estadísticas destacadas de saque para Medvedev: tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, con 15 puntos ganados de 26 posibles en su primer saque. Además, cometió 2 dobles faltas y logró 2 aces durante el partido.



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