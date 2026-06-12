Daniil Medvedev 2 - 1 Thijs Boogaard: resumen y estadísticas del partido de Libema Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de junio de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Libema Open, de categoría ATP Tour 250, que se disputa en hierba, tras ganar al neerlandés Thijs Boogaard por 6-3, 4-6, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 43 minutos. En el primer set, Medvedev logró romper el servicio de Boogaard en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Boogaard devolvió el golpe rompiendo el servicio de Medvedev una vez, ganando el set 6-4. El tercer set fue muy disputado, llegando a un tiebreak que Medvedev ganó 7-6, después de haber roto el servicio de Boogaard una vez durante el set. Medvedev tuvo un 1st Serve Percentage de 65% y ganó el 51% de los puntos con su primer servicio. También logró 15 aces a lo largo del partido.



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