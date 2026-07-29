Darja Vidmanova 2 - 1 Marina Bassols Ribera: resumen y estadísticas del partido de The Memphis Classic (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de julio de 2026.





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La tenista checa Darja Vidmanova ha avanzado a los octavos de final del torneo The Memphis Classic, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Marina Bassols Ribera por 6-2, 3-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 15 minutos. En el primer set, Vidmanova logró dos quiebres de servicio, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Bassols Ribera respondió rompiendo el servicio de Vidmanova en dos ocasiones, ganando el set por 6-3. El tercer set fue más equilibrado, con Vidmanova rompiendo el servicio de Bassols Ribera en dos ocasiones, lo que le permitió llevarse el set decisivo por 6-4. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Vidmanova tuvo un 51% de efectividad en su primer servicio, ganó el 58% de sus puntos de servicio y cometió 6 dobles faltas. Por su parte, Bassols Ribera tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganó el 53% de sus puntos de servicio y cometió 13 dobles faltas.



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