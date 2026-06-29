Denis Shapovalov 0 - 2 Pablo Carreno Busta: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.





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El tenista español Pablo Carreno Busta ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al canadiense Denis Shapovalov por 6-3, 7-6(9) en un partido que terminó antes de tiempo debido al abandono de Shapovalov. En el primer set, Carreno Busta logró un break en el segundo juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3 sin ceder su servicio. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tiebreak, donde Carreno Busta se impuso 9-7. Estadísticamente, Carreno Busta tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de los puntos jugados con su saque, mientras que Shapovalov logró un 51% de efectividad en su primer servicio y ganó el 67% de los puntos con su saque. Carreno Busta también destacó en el tiebreak, donde ganó 9 puntos frente a 7 de Shapovalov.



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