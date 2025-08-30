Deportivo Alavés 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio Mendizorroza, ante una asistencia de 18,042 espectadores, el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid empataron 1-1, con ambos goles llegando en la primera mitad del encuentro. El Atlético de Madrid abrió el marcador en el minuto 7 gracias a un gol de Giuliano Simeone, pero el Deportivo Alavés igualó rápidamente el marcador en el minuto 14 por medio de un penalti convertido por Carlos Vicente. A pesar de los esfuerzos, ninguno de los dos equipos logró deshacer el empate en la segunda mitad.
El Atlético de Madrid mostró una mayor iniciativa en el partido, evidenciada por sus 14 remates y un 60% de posesión del balón, frente a los 6 remates del Deportivo Alavés. Sin embargo, la efectividad frente al arco no estuvo de su lado, con solo una de sus oportunidades materializándose en gol. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de la victoria, pero el marcador permaneció inalterado. No hubo incidencias relevantes por parte del VAR que cambiaran decisiones cruciales del árbitro durante el partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (1-1, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra (Ander Guevara, min.58); Pablo Ibanez (Carlos Protesoni, min.79), Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi (Victor Parada, min.57), Carles Alena, Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.80).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko (Conor Gallagher, min.72); Giuliano Simeone (Koke, min.88), Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Matteo Ruggeri, min.72), Thiago Almada (Antoine Griezmann, min.73); Alexander Soerloth, Julian Alvarez (Giacomo Raspadori, min.88).
--GOLES.
0-1, min.7: Giuliano Simeone.
1-1, min.14: Carlos Vicente, de penalti.
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Pablo Gonzalez y Luis Mario Milla. Amonestó a Moussa Diarra (min.38), Victor Parada (min.84), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Johnny Cardoso (min.29), Alexander Soerloth (min.42), Koke (min.90+4), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (18,042 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Atlético de Madrid
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 5
|Remates
| 6
| 14
|Pases Totales
| 379
| 546
|Corners
| 1
| 6
|Faltas
| 10
| 17
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 109
| 122
|Ataques Peligrosos
| 37
| 58
|Centros
| 7
| 19
|Saques de Banda
| 13
| 18
|Saques de Portería
| 14
| 9
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 10
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Athletic Bilbao
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Getafe
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Elche
| 5
| 3
|10
| Permanencia
| Alavés
| 4
| 3
|14
| Permanencia
| Atlético
| 2
| 3
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 3
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|03/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Atlético
|23/11/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Alavés
|21/04/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-0
| Atlético
|29/10/2023
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|16/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Levante
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|18/05/2025
| LaLiga
| Valladolid
| 0-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Alavés
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Sevilla
|24/09/2025 19:00
| LaLiga
| Getafe
| Alavés
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Atlético
| Villarreal
|17/09/2025 21:00
| Champions
| Liverpool
| Atlético
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Atlético