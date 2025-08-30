Deportivo Alavés 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de agosto de 2025.

En el Estadio Mendizorroza, ante una asistencia de 18,042 espectadores, el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid empataron 1-1, con ambos goles llegando en la primera mitad del encuentro. El Atlético de Madrid abrió el marcador en el minuto 7 gracias a un gol de Giuliano Simeone, pero el Deportivo Alavés igualó rápidamente el marcador en el minuto 14 por medio de un penalti convertido por Carlos Vicente. A pesar de los esfuerzos, ninguno de los dos equipos logró deshacer el empate en la segunda mitad. El Atlético de Madrid mostró una mayor iniciativa en el partido, evidenciada por sus 14 remates y un 60% de posesión del balón, frente a los 6 remates del Deportivo Alavés. Sin embargo, la efectividad frente al arco no estuvo de su lado, con solo una de sus oportunidades materializándose en gol. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de la victoria, pero el marcador permaneció inalterado. No hubo incidencias relevantes por parte del VAR que cambiaran decisiones cruciales del árbitro durante el partido.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra (Ander Guevara, min.58); Pablo Ibanez (Carlos Protesoni, min.79), Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi (Victor Parada, min.57), Carles Alena, Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.80).



ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, David Hancko (Conor Gallagher, min.72); Giuliano Simeone (Koke, min.88), Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Matteo Ruggeri, min.72), Thiago Almada (Antoine Griezmann, min.73); Alexander Soerloth, Julian Alvarez (Giacomo Raspadori, min.88).



--GOLES.

0-1, min.7: Giuliano Simeone.

1-1, min.14: Carlos Vicente, de penalti.





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Pablo Gonzalez y Luis Mario Milla. Amonestó a Moussa Diarra (min.38), Victor Parada (min.84), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Johnny Cardoso (min.29), Alexander Soerloth (min.42), Koke (min.90+4), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (18,042 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Atlético de Madrid Goles 1 1 Remates Fuera 3 5 Remates 6 14 Pases Totales 379 546 Corners 1 6 Faltas 10 17 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 0 1 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 109 122 Ataques Peligrosos 37 58 Centros 7 19 Saques de Banda 13 18 Saques de Portería 14 9 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 10 Paradas 5 1 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Athletic Bilbao 6 2 5 Europa League Getafe 6 3 6 Conference League Elche 5 3 10 Permanencia Alavés 4 3 14 Permanencia Atlético 2 3 18 Descenso Levante 0 3 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético 23/11/2024 LaLiga Atlético 2-1 Alavés 21/04/2024 LaLiga Alavés 2-0 Atlético 29/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Alavés









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés 16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante 24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna 18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético 23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 25/05/2025 LaLiga Girona 0-4 Atlético 18/05/2025 LaLiga Atlético 4-1 Betis









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Alavés 21/09/2025 19:00 LaLiga Alavés Sevilla 24/09/2025 19:00 LaLiga Getafe Alavés









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

