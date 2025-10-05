Deportivo Alavés 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Deportivo Alavés logró una contundente victoria por 3-1 ante el Elche en un partido marcado por la expulsión de David Affengruber en el minuto 79, que condicionó el encuentro. Carlos Vicente abrió el marcador de penalti en el minuto 76, Antonio Martinez amplió la ventaja en el minuto 81 y Lucas Boye sentenció el partido en el descuento. Andre Silva maquilló el resultado con el gol del honor visitante en el minuto 90+3. Carles Alena fue el jugador más participativo en ataque, generando dos asistencias.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 3 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Antonio Blanco (Denis Suarez, min.72), Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.72), Calebe (Carlos Vicente, min.37), Lucas Boye, Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.72), Antonio Martinez (Victor Parada, min.85).
ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Grady Diangana (Martim Neto, min.46), Aleix Febas, Marc Aguado (John Donald, min.77), German Valera; Alvaro Rodriguez (Leo Petrot, min.85), Rafa Mir (Andre Silva, min.69).
--GOLES.
1-0, min.76: Carlos Vicente, de penalti.
2-0, min.81: Antonio Martinez (Carles Alena) .
3-0, min.90(+5): Lucas Boye (Carles Alena) .
3-1, min.90(+3): Andre Silva (German Valera) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Jon Pacheco (min.28), Antonio Blanco (min.39), Jonny Otto (min.89), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Grady Diangana (min.40), y, además expulsó con tarjeta roja David Affengruber (min.79), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.45(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Deportivo Alavés.
Min.45(+3) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.75: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Deportivo Alavés.
Min.76: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Deportivo Alavés!
Min.90(+3) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Elche.
Min.90(+5) : GOL EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Elche se mantiene.
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Elche
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 0
|Remates
| 25
| 4
|Pases Totales
| 396
| 454
|Corners
| 14
| 4
|Faltas
| 12
| 9
|Posesión
| 48%
| 52%
|Tiros Bloqueados
| 11
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 94
| 87
|Ataques Peligrosos
| 48
| 26
|Centros
| 34
| 15
|Saques de Banda
| 16
| 18
|Saques de Portería
| 0
| 10
|Tratamientos
| 2
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 14
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 3
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 8
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Atlético
| 12
| 7
|9
| Permanencia
| Alavés
| 11
| 8
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Celta
|25/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Elche
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|29/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-0
| Levante
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/10/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Valencia
|26/10/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Alavés
|02/11/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Espanyol
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/10/2025 14:00
| LaLiga
| Elche
| Athletic Bilbao
|25/10/2025 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Elche
|02/11/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Elche