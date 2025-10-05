Deportivo Alavés 3 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Deportivo Alavés logró una contundente victoria por 3-1 ante el Elche en un partido marcado por la expulsión de David Affengruber en el minuto 79, que condicionó el encuentro. Carlos Vicente abrió el marcador de penalti en el minuto 76, Antonio Martinez amplió la ventaja en el minuto 81 y Lucas Boye sentenció el partido en el descuento. Andre Silva maquilló el resultado con el gol del honor visitante en el minuto 90+3. Carles Alena fue el jugador más participativo en ataque, generando dos asistencias.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 3 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Antonio Blanco (Denis Suarez, min.72), Pablo Ibanez (Ander Guevara, min.72), Calebe (Carlos Vicente, min.37), Lucas Boye, Abderrahman Rebbach (Carles Alena, min.72), Antonio Martinez (Victor Parada, min.85).



ELCHE: Inaki Pena; Victor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Alvaro Nunez, Grady Diangana (Martim Neto, min.46), Aleix Febas, Marc Aguado (John Donald, min.77), German Valera; Alvaro Rodriguez (Leo Petrot, min.85), Rafa Mir (Andre Silva, min.69).



--GOLES.

1-0, min.76: Carlos Vicente, de penalti.

2-0, min.81: Antonio Martinez (Carles Alena) .

3-0, min.90(+5): Lucas Boye (Carles Alena) .

3-1, min.90(+3): Andre Silva (German Valera) .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Jon Pacheco (min.28), Antonio Blanco (min.39), Jonny Otto (min.89), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Grady Diangana (min.40), y, además expulsó con tarjeta roja David Affengruber (min.79), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Deportivo Alavés.



Min.45(+3) : REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.75: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Deportivo Alavés.



Min.76: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡penalti para el Deportivo Alavés!



Min.90(+3) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Elche.



Min.90(+5) : GOL EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Elche se mantiene.





--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Elche Goles 3 1 Remates Fuera 9 0 Remates 25 4 Pases Totales 396 454 Corners 14 4 Faltas 12 9 Posesión 48% 52% Tiros Bloqueados 11 1 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 1 Ataques 94 87 Ataques Peligrosos 48 26 Centros 34 15 Saques de Banda 16 18 Saques de Portería 0 10 Tratamientos 2 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 14 Paradas 2 2 Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 7 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Elche 13 8 5 Europa League Athletic Bilbao 13 8 6 Conference League Atlético 12 7 9 Permanencia Alavés 11 8 18 Descenso Celta 5 7 19 Descenso Real Sociedad 5 7 20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Alavés 3-1 Elche









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 24/09/2025 LaLiga Getafe 1-1 Alavés 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Elche 2-1 Celta 25/09/2025 LaLiga Osasuna 1-1 Elche 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 29/08/2025 LaLiga Elche 2-0 Levante









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 20/10/2025 21:00 LaLiga Alavés Valencia 26/10/2025 21:00 LaLiga Rayo Alavés 02/11/2025 16:15 LaLiga Alavés Espanyol









-Próximos partidos del Elche.

