Deportivo Alavés 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 25 abril 2026 16:02
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Madrid, 25 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Deportivo Alavés ha ganado este sábado por 2-1 al Mallorca en un disputado encuentro en el Estadio Mendizorroza. El conjunto visitante se adelantó en el marcador en el minuto 18 gracias a un gol de Jan Virgili, asistido por Samu. Sin embargo, el equipo local reaccionó en la segunda mitad con un doblete de Antonio Martínez, quien igualó el marcador en el minuto 56 tras una asistencia de Abderrahman Rebbach y posteriormente sentenció el partido en el minuto 69 con un pase de Ángel Pérez. A pesar de que el Mallorca tuvo más posesión de balón, el Alavés fue más efectivo en sus remates, destacando la actuación de Antonio Martínez como el jugador más participativo en ataque. Este resultado mantiene al Alavés fuera de la zona de descenso, mientras que el Mallorca sigue en una posición comprometida.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - MALLORCA 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez (Calebe, min.81), Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada (Jon Pacheco, min.81); Carles Alena (Denis Suarez, min.63), Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.81), Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.4).

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.86), David Lopez, Martin Valjent, Johan Mojica (Toni Lato, min.86); Omar Mascarell, Sergi Darder (Abdon Prats, min.82), Jan Virgili, Pablo Torre (Manu Morlanes, min.70), Samu, Vedat Muriqi.

--GOLES.
0-1, min.18: Jan Virgili (Samu) .
1-1, min.56: Antonio Martinez (Abderrahman Rebbach) .
2-1, min.69: Antonio Martinez (Angel Perez) .


--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Jonny Otto (min.26), Victor Parada (min.76), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Martin Valjent (min.59), por parte del MALLORCA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (18,167 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Deportivo Alavés Mallorca
Goles 2 1
Remates Fuera 4 0
Remates 14 5
Pases Totales 401 416
Corners 9 4
Faltas 15 14
Posesión 50% 50%
Tiros Bloqueados 6 3
Fueras de Juego 1 0
Tarjetas Amarillas 2 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 1
Ataques 90 87
Ataques Peligrosos 45 36
Centros 21 10
Saques de Banda 22 10
Saques de Portería 4 5
Tratamientos 9 2
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 14 16
Paradas 1 2
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 82 32
2 Champions Real Madrid 74 33
3 Champions Villarreal 62 32
4 Champions Atlético 57 32
5 Europa League Betis 50 33
6 Conference League Getafe 44 32
15 Permanencia Alavés 36 33
16 Permanencia Mallorca 35 33
18 Descenso Sevilla 34 32
19 Descenso Levante 32 32
20 Descenso Real Oviedo 28 32



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca
27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés
02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés
01/11/2024 LaLiga Alavés 1-0 Mallorca
24/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Mallorca




-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca
21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés
11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés




-Últimos Resultados del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca
21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca




-Próximos partidos del Deportivo Alavés.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
02/05/2026 18:30 LaLiga Alavés Athletic Bilbao
09/05/2026 14:00 LaLiga Elche Alavés
13/05/2026 21:30 LaLiga Alavés Barcelona




-Próximos partidos del Mallorca.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/05/2026 21:00 LaLiga Girona Mallorca
10/05/2026 14:00 LaLiga Mallorca Villarreal
13/05/2026 21:30 LaLiga Getafe Mallorca


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