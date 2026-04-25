Deportivo Alavés 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

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El Deportivo Alavés ha ganado este sábado por 2-1 al Mallorca en un disputado encuentro en el Estadio Mendizorroza. El conjunto visitante se adelantó en el marcador en el minuto 18 gracias a un gol de Jan Virgili, asistido por Samu. Sin embargo, el equipo local reaccionó en la segunda mitad con un doblete de Antonio Martínez, quien igualó el marcador en el minuto 56 tras una asistencia de Abderrahman Rebbach y posteriormente sentenció el partido en el minuto 69 con un pase de Ángel Pérez. A pesar de que el Mallorca tuvo más posesión de balón, el Alavés fue más efectivo en sus remates, destacando la actuación de Antonio Martínez como el jugador más participativo en ataque. Este resultado mantiene al Alavés fuera de la zona de descenso, mientras que el Mallorca sigue en una posición comprometida.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - MALLORCA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez (Calebe, min.81), Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada (Jon Pacheco, min.81); Carles Alena (Denis Suarez, min.63), Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.81), Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.4).



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.86), David Lopez, Martin Valjent, Johan Mojica (Toni Lato, min.86); Omar Mascarell, Sergi Darder (Abdon Prats, min.82), Jan Virgili, Pablo Torre (Manu Morlanes, min.70), Samu, Vedat Muriqi.



--GOLES.

0-1, min.18: Jan Virgili (Samu) .

1-1, min.56: Antonio Martinez (Abderrahman Rebbach) .

2-1, min.69: Antonio Martinez (Angel Perez) .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Jonny Otto (min.26), Victor Parada (min.76), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Martin Valjent (min.59), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mendizorroza (18,167 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Deportivo Alavés Mallorca Goles 2 1 Remates Fuera 4 0 Remates 14 5 Pases Totales 401 416 Corners 9 4 Faltas 15 14 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 6 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 90 87 Ataques Peligrosos 45 36 Centros 21 10 Saques de Banda 22 10 Saques de Portería 4 5 Tratamientos 9 2 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 14 16 Paradas 1 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 32 15 Permanencia Alavés 36 33 16 Permanencia Mallorca 35 33 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 27/09/2025 LaLiga Mallorca 1-0 Alavés 02/03/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Alavés 01/11/2024 LaLiga Alavés 1-0 Mallorca 24/02/2024 LaLiga Alavés 1-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Real Madrid 2-1 Alavés 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Alavés 2-1 Mallorca 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 21/03/2026 LaLiga Elche 2-1 Mallorca









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/05/2026 18:30 LaLiga Alavés Athletic Bilbao 09/05/2026 14:00 LaLiga Elche Alavés 13/05/2026 21:30 LaLiga Alavés Barcelona









-Próximos partidos del Mallorca.

