Deportivo Alavés 2 - 1 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Deportivo Alavés ha ganado este sábado por 2-1 al Mallorca en un disputado encuentro en el Estadio Mendizorroza. El conjunto visitante se adelantó en el marcador en el minuto 18 gracias a un gol de Jan Virgili, asistido por Samu. Sin embargo, el equipo local reaccionó en la segunda mitad con un doblete de Antonio Martínez, quien igualó el marcador en el minuto 56 tras una asistencia de Abderrahman Rebbach y posteriormente sentenció el partido en el minuto 69 con un pase de Ángel Pérez. A pesar de que el Mallorca tuvo más posesión de balón, el Alavés fue más efectivo en sus remates, destacando la actuación de Antonio Martínez como el jugador más participativo en ataque. Este resultado mantiene al Alavés fuera de la zona de descenso, mientras que el Mallorca sigue en una posición comprometida.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 2 - MALLORCA 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez (Calebe, min.81), Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada (Jon Pacheco, min.81); Carles Alena (Denis Suarez, min.63), Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Abderrahman Rebbach; Antonio Martinez (Jon Guridi, min.81), Lucas Boye (Ibrahim Diabate, min.4).
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.86), David Lopez, Martin Valjent, Johan Mojica (Toni Lato, min.86); Omar Mascarell, Sergi Darder (Abdon Prats, min.82), Jan Virgili, Pablo Torre (Manu Morlanes, min.70), Samu, Vedat Muriqi.
--GOLES.
0-1, min.18: Jan Virgili (Samu) .
1-1, min.56: Antonio Martinez (Abderrahman Rebbach) .
2-1, min.69: Antonio Martinez (Angel Perez) .
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Carlos del Cerro y Daniel Trujillo. Amonestó a Jonny Otto (min.26), Victor Parada (min.76), por parte del DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Martin Valjent (min.59), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mendizorroza (18,167 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Mallorca
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 0
|Remates
| 14
| 5
|Pases Totales
| 401
| 416
|Corners
| 9
| 4
|Faltas
| 15
| 14
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 90
| 87
|Ataques Peligrosos
| 45
| 36
|Centros
| 21
| 10
|Saques de Banda
| 22
| 10
|Saques de Portería
| 4
| 5
|Tratamientos
| 9
| 2
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 14
| 16
|Paradas
| 1
| 2
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|15
| Permanencia
| Alavés
| 36
| 33
|16
| Permanencia
| Mallorca
| 35
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|27/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Alavés
|02/03/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Alavés
|01/11/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Mallorca
|24/02/2024
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-1
| Mallorca
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|21/03/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-1
| Mallorca
-Próximos partidos del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/05/2026 18:30
| LaLiga
| Alavés
| Athletic Bilbao
|09/05/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Alavés
|13/05/2026 21:30
| LaLiga
| Alavés
| Barcelona
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/05/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Mallorca
|10/05/2026 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Villarreal
|13/05/2026 21:30
| LaLiga
| Getafe
| Mallorca