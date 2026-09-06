Deportivo Alavés 5 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

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El Deportivo Alavés ha ganado este domingo por 5-2 al Osasuna en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Mendizorroza. Los locales mostraron una gran eficacia ofensiva, liderados por un inspirado Lucas Boye, quien anotó un hat-trick (min.27, 51 y 68), mientras que Mariano Díaz también contribuyó al marcador con un tanto en el minuto 36. Osasuna intentó reaccionar con dos goles de Ante Budimir, uno de ellos desde el punto de penalti en el minuto 64, pero no fue suficiente para frenar al conjunto albiazul. Pablo Ibáñez cerró la goleada en el tiempo de descuento (min.90). El equipo local tuvo un rendimiento equilibrado en cuanto a posesión y remates, destacando la participación activa de Boye en el ataque.

Con esta victoria, el Deportivo Alavés se mantiene en la segunda posición de LaLiga, sumando 13 puntos en cinco partidos, mientras que Osasuna, con 7 puntos, se sitúa en la séptima posición. El equipo local sigue en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el equipo visitante deberá mejorar para no alejarse de las posiciones europeas. No hubo incidencias del VAR que afectaran el resultado, y el partido se desarrolló sin expulsiones, aunque se mostraron varias tarjetas amarillas a ambos equipos.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 5 - OSASUNA 2 (2-0, al descanso).

-EQUIPOS

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Xanet Olaiz, min.80), Nahuel Tenaglia, Ville Koski; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena (Denis Suarez, min.71), Abderrahman Rebbach (Youssef Enriquez, min.71); Lucas Boye (Miguel Rodriguez, min.85), Mariano Diaz (Aitor Manas, min.71).OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide (Asier Osambela, min.85), Alejandro Catena, Flavien Boyomo (Rockson Yeboah, min.60), Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia (Jonathan Dubasin, min.61), Moi Gomez (Raul Moro, min.60); Ante Budimir, Raul Garcia.

-GOLES

1-0, min.27: Lucas Boye (Mariano Diaz) .2-0, min.36: Mariano Diaz (Antonio Sivera) .2-1, min.46: Ante Budimir (Moi Gomez) .3-1, min.51: Lucas Boye (Carles Alena) .3-2, min.64: Ante Budimir, de penalti.4-2, min.68: Lucas Boye (Angel Perez) .5-2, min.90: Pablo Ibanez (Angel Perez) .

-ÁRBITRO

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: David Galvez y Luis Mario Milla. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.62), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Abel Bretones (min.58), Rockson Yeboah (min.84), por parte de OSASUNA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Mendizorroza (18,920 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Deportivo Alavés Osasuna Goles 5 2 Remates Fuera 3 1 Remates 12 7 Pases Totales 393 403 Corners 4 1 Faltas 14 13 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 2 1 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 5 1 Ataques 93 99 Ataques Peligrosos 40 36 Centros 21 11 Saques de Banda 20 22 Saques de Portería 7 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 15 16 Paradas 3 2 Contra Golpes 2 5

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Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Alavés 10 4 3 Champions Real Madrid 9 4 4 Champions Betis 9 4 5 Europa League Deportivo 8 4 6 Conference League Atlético 7 4 7 Permanencia Osasuna 7 4 18 Descenso Malaga 2 4 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Valencia 1 4

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