Deportivo Alavés 5 - 2 Osasuna | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Deportivo Alavés ha ganado este domingo por 5-2 al Osasuna en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Mendizorroza. Los locales mostraron una gran eficacia ofensiva, liderados por un inspirado Lucas Boye, quien anotó un hat-trick (min.27, 51 y 68), mientras que Mariano Díaz también contribuyó al marcador con un tanto en el minuto 36. Osasuna intentó reaccionar con dos goles de Ante Budimir, uno de ellos desde el punto de penalti en el minuto 64, pero no fue suficiente para frenar al conjunto albiazul. Pablo Ibáñez cerró la goleada en el tiempo de descuento (min.90). El equipo local tuvo un rendimiento equilibrado en cuanto a posesión y remates, destacando la participación activa de Boye en el ataque.
Con esta victoria, el Deportivo Alavés se mantiene en la segunda posición de LaLiga, sumando 13 puntos en cinco partidos, mientras que Osasuna, con 7 puntos, se sitúa en la séptima posición. El equipo local sigue en la lucha por los puestos de Champions, mientras que el equipo visitante deberá mejorar para no alejarse de las posiciones europeas. No hubo incidencias del VAR que afectaran el resultado, y el partido se desarrolló sin expulsiones, aunque se mostraron varias tarjetas amarillas a ambos equipos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 5 - OSASUNA 2 (2-0, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto (Xanet Olaiz, min.80), Nahuel Tenaglia, Ville Koski; Angel Perez, Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carles Alena (Denis Suarez, min.71), Abderrahman Rebbach (Youssef Enriquez, min.71); Lucas Boye (Miguel Rodriguez, min.85), Mariano Diaz (Aitor Manas, min.71).
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide (Asier Osambela, min.85), Alejandro Catena, Flavien Boyomo (Rockson Yeboah, min.60), Abel Bretones; Jon Moncayola, Iker Munoz, Ruben Garcia (Jonathan Dubasin, min.61), Moi Gomez (Raul Moro, min.60); Ante Budimir, Raul Garcia.
-GOLES
1-0, min.27: Lucas Boye (Mariano Diaz) .
2-0, min.36: Mariano Diaz (Antonio Sivera) .
2-1, min.46: Ante Budimir (Moi Gomez) .
3-1, min.51: Lucas Boye (Carles Alena) .
3-2, min.64: Ante Budimir, de penalti.
4-2, min.68: Lucas Boye (Angel Perez) .
5-2, min.90: Pablo Ibanez (Angel Perez) .
-ÁRBITRO
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: David Galvez y Luis Mario Milla. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.62), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Abel Bretones (min.58), Rockson Yeboah (min.84), por parte de OSASUNA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Mendizorroza (18,920 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Osasuna
|Goles
| 5
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 1
|Remates
| 12
| 7
|Pases Totales
| 393
| 403
|Corners
| 4
| 1
|Faltas
| 14
| 13
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 5
| 1
|Ataques
| 93
| 99
|Ataques Peligrosos
| 40
| 36
|Centros
| 21
| 11
|Saques de Banda
| 20
| 22
|Saques de Portería
| 7
| 8
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 15
| 16
|Paradas
| 3
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 5
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Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 4
|3
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Deportivo
| 8
| 4
|6
| Conference League
| Atlético
| 7
| 4
|7
| Permanencia
| Osasuna
| 7
| 4
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 4
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|08/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Alavés
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Alavés
| 5-2
| Osasuna
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
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