Deportivo Alavés 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 28 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Deportivo Alavés ha ganado este viernes por 1-0 al Villarreal en un encuentro disputado en el Estadio Mendizorroza, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. El único gol del partido fue obra de Lucas Boyé en el minuto 31, tras una asistencia de Ángel Pérez. A pesar de que el Villarreal dominó la posesión del balón con un 76% y realizó más remates, no logró concretar sus oportunidades frente a la portería defendida por Antonio Sivera. El equipo visitante intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa bien plantada por parte del Alavés, que supo mantener la ventaja hasta el final del encuentro.
Con esta victoria, el Deportivo Alavés se coloca en la primera posición de la clasificación con 7 puntos en 3 partidos, siendo el único equipo que ha disputado tres encuentros hasta el momento. Por su parte, el Villarreal, que también ha jugado tres partidos, se sitúa en la duodécima posición con 2 puntos. A pesar de la derrota, el Villarreal mostró un juego ofensivo destacable, con Tajon Buchanan siendo uno de los jugadores más participativos en el ataque. Sin embargo, la falta de acierto y la buena actuación del portero del Alavés impidieron que el equipo visitante pudiera sumar puntos en esta jornada. No hubo intervenciones del VAR que alteraran el resultado del partido.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS 1 - VILLAREAL 0 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez (Carlos Protesoni, min.71), Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach (Denis Suarez, min.71); Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Mikel Rodriguez (Youssef Enriquez, min.54); Lucas Boye (Aitor Manas, min.82), Antonio Martinez (Mariano Diaz, min.54).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.62), Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe, Santi Comesana (Ayoze Perez, min.62), Pape Gueye, Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.63); Gerard Moreno (Ilias Akhomach, min.70), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.82).
-GOLES
1-0, min.31: Lucas Boye (Angel Perez) .
Amarilla al banquillo, a Quique Sanchez Flores del Alavés en el minuto 45 +2.
-ÁRBITRO
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Jorge Figueroa y Valentin Pizarro. Amonestó a Abderrahman Rebbach (min.48), Mariano Diaz (min.89), Antonio Sivera (min.90+2), por parte de DEPORTIVO ALAVÉS. Amonestó a Nicolas Pepe (min.86), Renato Veiga (min.90+3), por parte de VILLAREAL.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Mendizorroza televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Deportivo Alavés
| Villareal
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 7
| 6
|Remates
| 9
| 14
|Corners
| 5
| 9
|Faltas
| 14
| 8
|Posesión
| 24%
| 76%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 3
|Fueras de Juego
| 5
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 39
| 73
|Ataques Peligrosos
| 15
| 49
|Centros
| 11
| 13
|Saques de Banda
| 12
| 24
|Saques de Portería
| 11
| 9
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 19
|Paradas
| 5
| 1
|Contra Golpes
| 4
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Sevilla
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Betis
| 6
| 2
|6
| Conference League
| Atlético
| 4
| 2
|12
| Permanencia
| Villarreal
| 2
| 3
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Real Sociedad
| 0
| 2
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
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| Resultado
| EquipoVisitante
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|08/03/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|09/11/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-0
| Alavés
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| Competición
| EquipoLocal
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| Alavés
| 3-0
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| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
|13/05/2026
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| Alavés
| 1-0
| Barcelona
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| 2-2
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| 2-2
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| Villarreal
| 5-1
| Atlético
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| 2-0
| Villarreal
|13/05/2026
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| Villarreal
| 2-3
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