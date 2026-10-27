Diane Parry 0 - 2 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Pan Pacific Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de octubre de 2026.





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Cristina Bucsa ha avanzado a los octavos de final del torneo Pan Pacific Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la francesa Diane Parry por 7-5, 6-1 en un partido que duró 1 hora y 25 minutos. En el primer set, Bucsa logró romper el servicio de Parry en tres ocasiones, mientras que Parry solo pudo hacerlo una vez. El set terminó 7-5 a favor de Bucsa. En el segundo set, Bucsa mantuvo un sólido desempeño, rompiendo el servicio de Parry en tres ocasiones consecutivas y cerrando el set con un contundente 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Bucsa tuvo un 74% de efectividad en su primer servicio y ganó el 34% de los puntos con su primer saque. Además, Bucsa logró salvar 4 de los 5 puntos de quiebre que enfrentó durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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