Ecuador 2 - 1 Alemania | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Ecuador 2 - 1 Alemania: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

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El combinado ecuatoriano ha logrado una importante victoria este jueves al vencer por 2-1 a Alemania en el MetLife Stadium, en el último partido de la fase de grupos del Mundial. A pesar de que los alemanes comenzaron con fuerza, adelantándose en el marcador con un gol de Leroy Sane en el minuto 2, Ecuador igualó rápidamente gracias a Nilson Angulo en el minuto 9. El partido se mantuvo igualado hasta que Gonzalo Plata anotó el gol decisivo en el minuto 77. Alemania dominó la posesión y tuvo más remates, pero no logró concretar sus oportunidades. Un momento crucial del encuentro fue la anulación de un penalti a favor de Alemania tras la intervención del VAR en el minuto 48, lo que mantuvo el marcador en empate hasta el gol de Plata.

El equipo alemán, a pesar de su dominio en el juego, no pudo superar la defensa ecuatoriana y se vio frustrado por la decisión del VAR que revocó un penalti a su favor. Gonzalo Plata fue el jugador más participativo en el ataque ecuatoriano, siendo clave en la victoria de su equipo. Con este resultado, Ecuador se asegura un lugar en la siguiente ronda, mientras que Alemania deberá esperar los resultados de otros grupos para conocer su destino en el torneo. La actuación de los ecuatorianos en este partido demuestra su capacidad para competir contra equipos de alto nivel, a pesar de tener menos posesión y remates que su oponente.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ECUADOR 2 - ALEMANIA 1 (1-1, al descanso).



--EQUIPOS.

ECUADOR: Hernan Galindez; Piero Hincapie (Pervis Estupinan, min.71), Alan Franco (Angelo Preciado, min.64), Joel Ordonez, Willian Pacho; John Yeboah (Felix Torres, min.85), Moises Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo (Jordy Caicedo, min.85); Gonzalo Plata, Enner Valencia (Kevin Rodriguez, min.64).



ALEMANIA: Manuel Neuer; Jonathan Tah, Antonio Ruediger, Joshua Kimmich (Malick Thiaw, min.60), David Raum; Felix Nmecha (Maximilian Beier, min.64), Aleksandar Pavlovic (Angelo Stiller, min.46), Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz (Pascal Gross, min.73), Kai Havertz (Deniz Undav, min.60).



--GOLES.

0-1, min.2: Leroy Sane (Florian Wirtz) .

1-1, min.9: Nilson Angulo (Pedro Vite) .

2-1, min.77: Gonzalo Plata (Kevin Rodriguez) .

Penalty pitado a favor del Germany anulado, que había cometido Joel Ordonez en el minuto 46 .





--ÁRBITRO.

Tori Penso, asistido en las bandas por Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, en el VAR: Joseph Dickerson y Ming Fu. Amonestó a Piero Hincapie (min.43), Alan Franco (min.50), Gonzalo Plata (min.89), por parte de ECUADOR. Amonestó a Aleksandar Pavlovic (min.44), por parte de ALEMANIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.4: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Alemania.



Min.4: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Alemania debe subir al marcador.



Min.46: ¡PENALTI! - Joel Ordóñez (Ecuador) comete penalti sobre Kai Havertz.



Min.47: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Alemania.



Min.48: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Alemania!





--ESTADIO.

MetLife Stadium (80,663 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Ecuador Alemania Goles 2 1 Remates Fuera 3 3 Remates 7 11 Pases Totales 383 607 Corners 3 2 Faltas 14 10 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 102 113 Ataques Peligrosos 40 56 Centros 8 11 Saques de Banda 18 21 Saques de Portería 5 2 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 15 Paradas 2 1 Contra Golpes 6 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Alemania 6 3 2 Clasificado Costa de Marfil 6 3 3 Tercero ¿? Ecuador 4 3 4 Eliminado Curazao 1 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 2-1 Germany









-Últimos Resultados de Ecuador.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 2-1 Germany 21/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 0-0 Curacao 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador









-Últimos Resultados de Alemania.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 2-1 Germany 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao









-Próximos partidos de Alemania.

