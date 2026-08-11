Ekaterina Alexandrova 1 - 2 Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de agosto de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a las semifinales del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Ekaterina Alexandrova por 3-6, 6-0, 6-3 en un partido que duró 1 hora y 33 minutos. En el primer set, Ekaterina Alexandrova logró romper el servicio de Svitolina en dos ocasiones, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Svitolina dominó completamente, rompiendo el servicio de Alexandrova en tres ocasiones y ganando el set por 6-0. El tercer set fue más disputado, pero Svitolina logró romper el servicio de Alexandrova dos veces, asegurando la victoria con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de servicio, Svitolina tuvo un 1st Serve Percentage del 49% y ganó el 55% de los puntos totales, mientras que Alexandrova tuvo un 1st Serve Percentage del 68% y ganó el 45% de los puntos totales.



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