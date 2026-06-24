Ekaterina Alexandrova 2 - 0 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Bad Homburg Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.





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La tenista rusa Ekaterina Alexandrova ha avanzado a los cuartos de final del torneo Bad Homburg Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a su compatriota Mirra Andreeva por 6-3, 6-4 en 1 hora y 28 minutos. En el primer set, Ekaterina Alexandrova logró un break en el octavo juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Alexandrova comenzó fuerte rompiendo el servicio de Andreeva en el primer juego y mantuvo su ventaja para llevarse el set 6-4. A lo largo del partido, Alexandrova mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 1st Serve Percentage del 47% y ganando el 66% de los puntos jugados con su servicio.



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