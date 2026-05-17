Elche 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Elche ha ganado este domingo por 1-0 al Getafe en el Estadio Martínez Valero, en un partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga. El único gol del encuentro llegó temprano, en el minuto 19, por medio de Víctor Chust, quien aprovechó una jugada para adelantar a los locales. El partido dio un giro en el minuto 39 cuando el Getafe se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Djene, lo que condicionó el resto del encuentro. A pesar de los intentos del conjunto visitante, el Elche dominó la posesión y generó más peligro, con Tete Morente siendo uno de los jugadores más activos en el ataque. Con esta victoria, el Elche se aleja de los puestos de descenso, mientras que el Getafe, que ocupa la séptima posición, mantiene opciones de clasificar a la Conference League, pero ya no puede aspirar a la Europa League.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: ELCHE 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust (Buba Sangare, min.85), David Affengruber, Pedro Bigas; Tete Morente, Grady Diangana (Lucas Cepeda, min.84), Marc Aguado (John Donald, min.84), German Valera, Gonzalo Villar; Andre Silva (Adria Pedrosa, min.66), Alvaro Rodriguez (Josan, min.86).
GETAFE: David Soria; Allan Nyom (Luis Vazquez, min.71), Djene, Domingos Duarte (Abdelkabir Abqar, min.72), Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Damian Caceres (Davinchi, min.53), Mauro Arambarri; Mario Martin (Veljko Birmancevic, min.85), Martin Satriano.
--GOLES.
1-0, min.19: Victor Chust.
Amarilla al banquillo, a Martim Neto del Elche en el minuto 78 .
--ÁRBITRO.
Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Javier Iglesias y Cesar Soto. Amonestó a Andre Silva (min.66), Alvaro Rodriguez (min.69), por parte del ELCHE. Amonestó a Martin Satriano (min.90+6), y, además expulsó con tarjeta roja Djene (min.39), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Martinez Valero (28,372 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Elche
| Getafe
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 10
| 3
|Pases Totales
| 399
| 282
|Corners
| 4
| 0
|Faltas
| 18
| 13
|Posesión
| 59%
| 41%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 4
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 87
| 90
|Ataques Peligrosos
| 48
| 30
|Centros
| 14
| 10
|Saques de Banda
| 31
| 27
|Saques de Portería
| 3
| 7
|Tratamientos
| 1
| 3
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 14
| 22
|Paradas
| 0
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 0
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 83
| 37
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 51
| 37
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 37
|17
| Permanencia
| Elche
| 42
| 37
|18
| Descenso
| Girona
| 40
| 37
|19
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 37
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 37
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
|20/05/2023
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Elche
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|12/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Elche
|09/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Alavés
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Elche
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/05/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Getafe
|13/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Mallorca
|10/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Getafe
|03/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Elche
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/05/2026 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Osasuna