Elche 1 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Elche ha ganado este domingo por 1-0 al Getafe en el Estadio Martínez Valero, en un partido correspondiente a la jornada 37 de LaLiga. El único gol del encuentro llegó temprano, en el minuto 19, por medio de Víctor Chust, quien aprovechó una jugada para adelantar a los locales. El partido dio un giro en el minuto 39 cuando el Getafe se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Djene, lo que condicionó el resto del encuentro. A pesar de los intentos del conjunto visitante, el Elche dominó la posesión y generó más peligro, con Tete Morente siendo uno de los jugadores más activos en el ataque. Con esta victoria, el Elche se aleja de los puestos de descenso, mientras que el Getafe, que ocupa la séptima posición, mantiene opciones de clasificar a la Conference League, pero ya no puede aspirar a la Europa League.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ELCHE 1 - GETAFE 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

ELCHE: Matias Dituro; Victor Chust (Buba Sangare, min.85), David Affengruber, Pedro Bigas; Tete Morente, Grady Diangana (Lucas Cepeda, min.84), Marc Aguado (John Donald, min.84), German Valera, Gonzalo Villar; Andre Silva (Adria Pedrosa, min.66), Alvaro Rodriguez (Josan, min.86).



GETAFE: David Soria; Allan Nyom (Luis Vazquez, min.71), Djene, Domingos Duarte (Abdelkabir Abqar, min.72), Zaid Abner Romero, Juan Iglesias; Luis Milla, Damian Caceres (Davinchi, min.53), Mauro Arambarri; Mario Martin (Veljko Birmancevic, min.85), Martin Satriano.



--GOLES.

1-0, min.19: Victor Chust.

Amarilla al banquillo, a Martim Neto del Elche en el minuto 78 .





--ÁRBITRO.

Victor Garcia, asistido en las bandas por Eliana Fernandez y Julian Villasenor, en el VAR: Javier Iglesias y Cesar Soto. Amonestó a Andre Silva (min.66), Alvaro Rodriguez (min.69), por parte del ELCHE. Amonestó a Martin Satriano (min.90+6), y, además expulsó con tarjeta roja Djene (min.39), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Martinez Valero (28,372 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Elche Getafe Goles 1 0 Remates Fuera 4 2 Remates 10 3 Pases Totales 399 282 Corners 4 0 Faltas 18 13 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 4 1 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 0 Ataques 87 90 Ataques Peligrosos 48 30 Centros 14 10 Saques de Banda 31 27 Saques de Portería 3 7 Tratamientos 1 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 14 22 Paradas 0 2 Contra Golpes 2 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 83 37 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 51 37 7 Conference League Getafe 48 37 17 Permanencia Elche 42 37 18 Descenso Girona 40 37 19 Descenso Mallorca 39 37 20 Descenso Real Oviedo 29 37



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche 20/05/2023 LaLiga Getafe 1-1 Elche









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe 12/05/2026 LaLiga Betis 2-1 Elche 09/05/2026 LaLiga Elche 1-1 Alavés 03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche 26/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Elche









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/05/2026 LaLiga Elche 1-0 Getafe 13/05/2026 LaLiga Getafe 3-1 Mallorca 10/05/2026 LaLiga Real Oviedo 0-0 Getafe 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona









-Próximos partidos del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/05/2026 21:00 LaLiga Girona Elche









-Próximos partidos del Getafe.

