Elche 2 - 3 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Sociedad se impuso este lunes por 2-3 al Elche en el Estadio Martínez Valero, en un partido marcado por la expulsión de Jon Martin en el minuto 64. La primera parte fue dominada por los visitantes, que se adelantaron con goles de Job Ochieng en el minuto 11 y Yangel Herrera en el 31. El Elche reaccionó en la segunda mitad con un tanto de Thomas Lemar en el 67 y otro de Fer Nino en el 74, igualando el marcador. Sin embargo, Luka Sucic selló la victoria para los donostiarras en el minuto 90, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión. A pesar de la derrota, el Elche mostró un juego ofensivo, liderado por Fer Nino, quien fue el jugador más participativo en ataque para su equipo. Cabe destacar que un gol de Luka Sucic fue anulado por el VAR en el minuto 61 por una falta previa.
Con esta victoria, la Real Sociedad suma 10 puntos en 5 partidos, manteniéndose en la novena posición, mientras que el Elche sigue en la penúltima posición con solo un punto en 5 jornadas. La expulsión de Jon Martin fue un punto de inflexión en el encuentro, permitiendo al Elche igualar el marcador momentáneamente. Sin embargo, la Real Sociedad supo aprovechar sus oportunidades y asegurar los tres puntos en los minutos finales. La lucha por los puestos europeos se mantiene reñida, con los donostiarras a solo un punto de la zona de Europa League, aunque con un partido más que sus rivales directos. Por otro lado, el Elche deberá mejorar su rendimiento para salir de la zona de descenso, ya que aún no ha logrado sumar una victoria en lo que va de temporada.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: ELCHE 2 - REAL SOCIEDAD 3 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Roy Revivo, min.81), Victor Chust, Pedro Bigas; Tete Morente, Javi Morcillo, Gonzalo Villar (Lucas Cepeda, min.70), Facundo Buonanotte (Thomas Lemar, min.55), German Valera (Josan, min.81); Fer Nino, Ezequiel Ponce (Abiel Osorio, min.55).
REAL SOCIEDAD: Unai Marrero; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Mamadou Sarr (Jon Martin, min.58), Sergio Gomez; Job Ochieng, Yangel Herrera (Jon Pacheco, min.70), Carlos Soler, Goncalo Guedes (Alex Marchal, min.58); Luka Sucic, Mikel Oyarzabal (Jon Gorrotxategi, min.70).
-GOLES
0-1, min.11: Job Ochieng (Carlos Soler) .
0-2, min.31: Yangel Herrera (Job Ochieng) .
1-2, min.67: Thomas Lemar (Victor Chust) .
2-2, min.74: Fer Nino (Tete Morente) .
2-3, min.90: Luka Sucic (Job Ochieng) .
Gol anulado a Luka Sucic de Real Sociedad en el minuto 61 .
-ÁRBITRO
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Alejandro Estevez, en el VAR: Ruben Avalos y Valentin Pizarro. Amonestó a Tete Morente (min.43), Abiel Osorio (min.57), German Valera (min.68), Thomas Lemar (min.90+7), por parte de ELCHE. Amonestó a Jon Aramburu (min.9), y, además expulsó con tarjeta roja Jon Martin (min.64), por parte de REAL SOCIEDAD.
-INCIDENCIAS VAR
Min.61: ¡G O O O O O O O L de Real Sociedad! Marca Luka Sucic.
Min.62: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Sociedad.
Min.64: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Real Sociedad por una falta previa.
-ESTADIO
Estadio Martinez Valero (25,562 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Elche
| Real Sociedad
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 8
| 5
|Remates
| 20
| 14
|Pases Totales
| 493
| 361
|Corners
| 6
| 7
|Faltas
| 9
| 8
|Posesión
| 58%
| 42%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 3
|Ataques
| 99
| 77
|Ataques Peligrosos
| 66
| 30
|Centros
| 37
| 16
|Saques de Banda
| 16
| 13
|Saques de Portería
| 7
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 11
|Paradas
| 4
| 8
|Contra Golpes
| 0
| 4
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Alavés
| 10
| 4
|3
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|5
| Europa League
| Deportivo
| 8
| 4
|6
| Conference League
| Atlético
| 7
| 4
|9
| Permanencia
| Real Sociedad
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Malaga
| 2
| 4
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 4
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| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
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| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
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| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Elche
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| Competición
| EquipoLocal
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| 2-3
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| 3-2
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| Elche
| 0-5
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| 1-1
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| 1-1
| Elche
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