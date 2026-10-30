Elena Rybakina 0 - 0 Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Pan Pacific Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de octubre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



Leylah Fernandez ha avanzado a las semifinales del torneo Pan Pacific Open, de categoría WTA 500, que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a Elena Rybakina. El partido terminó con un resultado de 0-0, ya que Rybakina no pudo disputar el encuentro y se declaró walkover a favor de Fernandez. El partido estaba programado para jugarse en la pista central del Ariake Tennis Forest Park en Tokyo, Japón. No se jugaron sets ni juegos debido a la ausencia de Rybakina, por lo que no hay estadísticas de saque ni de break points para reportar.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



