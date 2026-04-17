Elena Rybakina 2 - 1 Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de abril de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a las semifinales del torneo Porsche Tennis Grand Prix en Stuttgart, de categoría WTA 500, y que se disputa en tierra batida bajo techo, tras ganar a la canadiense Leylah Fernandez con un resultado de 6-7, 6-4, 7-6 en un partido que duró aproximadamente 3 horas. En el primer set, Leylah Fernandez se impuso en el tie-break por 7-6, tras romper el servicio de Rybakina en el cuarto juego. Rybakina logró un break en el noveno juego, pero no fue suficiente para ganar el set. En el segundo set, Rybakina logró dos breaks cruciales en los juegos 8 y 10, ganando el set 6-4. En el tercer set, ambas jugadoras intercambiaron breaks, pero Rybakina se llevó el set en el tie-break por 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque, Rybakina tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su servicio. También logró 7 aces y cometió 8 dobles faltas.



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