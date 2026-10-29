Elena Rybakina 2 - 0 Yulia Putintseva: resumen y estadísticas del partido de Pan Pacific Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.





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La tenista kazaja Elena Rybakina ha avanzado a los cuartos de final del torneo Pan Pacific Open, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a su compatriota Yulia Putintseva por la vía rápida (6-2, 6-3) en 1 hora y 10 minutos. En el primer set, Elena Rybakina logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Yulia Putintseva en los juegos 4 y 8, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. En el segundo set, Rybakina continuó con su dominio, consiguiendo otros dos 'breaks' en los juegos 2 y 4. Aunque Putintseva recuperó un 'break' en el juego 3, Rybakina mantuvo su servicio en los juegos 5, 7 y 9, cerrando el set 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Rybakina tuvo un porcentaje de primer servicio del 64%, ganando el 68% de los puntos con su primer servicio y el 57% de los puntos totales. Además, logró 5 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



