Elina Svitolina 2 - 0 Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de mayo de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los octavos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la estadounidense Hailey Baptiste con un resultado de 6-1, 6-2 en 1 hora y 6 minutos. En el primer set, Svitolina mostró un dominio claro al romper el servicio de Baptiste en dos ocasiones, asegurando el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Svitolina continuó con su fuerte desempeño, logrando dos quiebres adicionales y cerrando el partido con un 6-2. Las estadísticas de saque de Svitolina fueron destacadas, con un 62% de primeros servicios y ganando el 76% de los puntos con su servicio.



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