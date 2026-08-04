Elina Svitolina 2 - 1 Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de agosto de 2026.





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La tenista ucraniana Elina Svitolina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Jessica Bouzas Maneiro por 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 47 minutos. En el primer set, Jessica Bouzas Maneiro se impuso en el tie-break por 7-6, tras una serie de intercambios de breaks, con un total de 6 breaks en el set. En el segundo set, Elina Svitolina logró igualar el partido ganando el tie-break 7-6, después de un set con 4 breaks. En el tercer set, Svitolina se mostró dominante, logrando 3 breaks consecutivos al inicio del set, lo que le permitió cerrar el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Elina Svitolina tuvo un 1st Serve Percentage de 50% y ganó el 58% de los puntos con su primer servicio en el tercer set, mientras que Jessica Bouzas Maneiro tuvo un 1st Serve Percentage de 52% y ganó el 44% de los puntos con su primer servicio en el tercer set.



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