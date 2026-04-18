Elina Svitolina 1 - 2 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Porsche Tennis Grand Prix (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de abril de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a la final del torneo Porsche Tennis Grand Prix, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida bajo techo en Stuttgart, tras ganar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-4, 2-6, 6-4 en un partido que duró 2 horas y 13 minutos. En el primer set, Karolina Muchova logró romper el servicio de Svitolina en tres ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el segundo set, Svitolina dominó con dos quiebres y se llevó el set 6-2. El tercer set fue muy disputado, pero Muchova consiguió un break crucial en el noveno juego, asegurando el set y el partido con un 6-4 final. En cuanto a las estadísticas de saque, Muchova tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio y ganó el 62% de los puntos con su servicio a lo largo del partido. Además, no cometió dobles faltas, lo que fue clave en su victoria.



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