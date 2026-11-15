Elina Svitolina 0 - 2 Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de WTA Finals, Final Stage (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de noviembre de 2026.





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La tenista rusa Mirra Andreeva se ha proclamado campeona del torneo WTA Finals, que se disputa en Indian Wells (USA) sobre pista dura, tras ganar por la vía rápida a la ucraniana Elina Svitolina en la final con un resultado de 7-5, 6-3. En el primer set, se produjeron varios quiebres de servicio. Mirra Andreeva comenzó rompiendo el servicio de Svitolina en el primer juego. Svitolina logró igualar el marcador al romper el servicio de Andreeva en el cuarto juego. Sin embargo, Andreeva volvió a romper el servicio de Svitolina en el séptimo juego y mantuvo su servicio para ganar el set 7-5. En el segundo set, Andreeva continuó con su dominio al romper el servicio de Svitolina en el primer juego. Aunque Svitolina logró romper el servicio de Andreeva en el segundo juego, Andreeva volvió a tomar ventaja con un quiebre en el quinto juego y mantuvo su servicio para cerrar el set 6-3. En cuanto a las estadísticas del partido, Mirra Andreeva tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 58% de los puntos con su servicio y el 52% de los puntos de devolución. Además, logró 5 quiebres de servicio a lo largo del partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



